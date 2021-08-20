Сотрудники КрасЖД напомнят водителям правила проезда через переезды

В четырёх сибирских регионах, где пролегает КрасЖД (Красноярский край, Республика Хакасия, часть Кемеровской и Иркутской областей) проходит профилактическая акция «Внимание, переезд!».

На протяжении месяца железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД будут проводить рейды, в ходе которых напомнят автомобилистам правила пересечение переездов, а также о персональной ответственности, которую они несут, садясь за руль. Местом проведения акции станут переезды с наиболее интенсивным движением автомобилей и поездов.

Кроме того, сотрудники КрасЖД посетят автотранспортные предприятия и автошколы, где расскажут о последствиях таких ДТП, происходящих из-за нарушения водителями правил.

Разъяснительная работа направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. С начала 2021 года на Красноярской магистрали по вине водителей, грубо нарушивших правила проезда через переезды, произошло 4 столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом.

При этом для безопасного пересечения переездов на КрасЖД созданы все необходимые условия: установлены системы автоматической сигнализации, знаки, современные предупредительные и заградительные устройства, освещение и т.д.

Но полностью решить проблему нарушений может только ответственное поведение самих автомобилистов. Красноярская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению ПДД. Это позволит сохранить жизнь и здоровье всем участникам движения.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД