20 августа
Красноярск
погода +17 °C
74.15
 
€ 86.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Благодаря En+ Group в Солонцах появится газовое отопление

Главная Общество
Красноярск
11:25 20 Августа 2021
красноярск, газ, модернизация
версия для печати Ico_print

Специалисты En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, разрабатывают проект по газификации посёлка Солонцы, недалеко от Красноярска. Об этом стало известно на очередной встрече представителей компании с министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгением Афанасьевым.

Сейчас посёлок отапливается исключительно углём, от поселковой котельной. Из-за этого Солонцы зимой – это одна из самых грязных точек Красноярска. По мнению En+ Group, перевод отопления на сжиженный газ значительно улучшит экологию сразу в нескольких районах города.

«Нам важно рассматривать и совместно реализовывать все возможные варианты использования современных видов топлива для отопления городов и посёлков края. Это в первую очередь вопрос экологии. Поэтому мы сейчас внимательно изучим все расчёты, представленные Еn+, и продолжим работу над пилотным проектом газификации на СПГ», — отметил Евгений Афанасьев.

Для этого в посёлке построят новую котельную и газовое хранилище. Это будет пилотным проектом, ведь сейчас в Красноярском крае газ для центрального отопления не используют.

В дальнейшем на газ планируют перевести и несколько городских автобусов. Первый из «экологичных» маршрутов свяжет Свердловский и Советский районы.

Фото: © Павел Львов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Футболисты «Енисея» помогли юному футболисту собрать деньги на лечение

Футболисты «Енисея» помогли юному футболисту собрать деньги на лечение

20 Августа 2021 г.
Игроки клуба сняли видеоролик в поддержку Ильи Доронина
Новости Красноярска: Российские металлурги в поисках сверхприбыли

Российские металлурги в поисках сверхприбыли

20 Августа 2021 г.
С 1 августа ввели экспортные пошлины на продукцию металлургов
Новости Красноярска: Ученики красноярской школы № 86, признанной аварийной, уже в этом году будут учиться в новом здании

Ученики красноярской школы № 86, признанной аварийной, уже в этом году будут учиться в новом здании

20 Августа 2021 г.
Также в Железнодорожном районе построят детский сад и школу на 1 100 мест
Новости Красноярска: Красноярские молодожены собрали более миллиона лайков

Красноярские молодожены собрали более миллиона лайков

20 Августа 2021 г.
Менее чем за сутки публикация набрала более 1 100 000 лайков и 4 500 комментариев
Новости Красноярска: Результаты En+ Group за шесть месяцев оказались ниже ожиданий

Результаты En+ Group за шесть месяцев оказались ниже ожиданий

20 Августа 2021 г.
Аналитики ожидали роста продаж до 6 611 млн долларов
Новости Красноярска: Красноярские сантехники решили вновь побороться за Кубок России

Красноярские сантехники решили вновь побороться за Кубок России

20 Августа 2021 г.
В прошлый раз они вошли в десятку, в этот раз – взойдут на пьедестал
Новости компаний
18/08
Микрорайон ХМЗ стал антилидером июля-августа по количеству засоров на уличных сетях канализации
17/08
Сбер установит систему распознавания лиц в ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
17/08
Для абитуриентов Университета Решетнева объявлен дополнительный прием документов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На севере Красноярского края ввели режим ЧС

На севере Красноярского края ввели режим ЧС

16 Августа 2021 г.
Причиной стала массовая гибель оленей
Новости Красноярска: Под Красноярском в аварии пострадали шесть человек

Под Красноярском в аварии пострадали шесть человек

17 Августа 2021 г.
Все участники в момент ДТП были не пристёгнуты ремнями безопасности
Новости Красноярска: Исламисты взяли власть во всем Афганистане

Исламисты взяли власть во всем Афганистане

16 Августа 2021 г.
Президент Ашраф Гани покинул страну
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru