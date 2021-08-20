Благодаря En+ Group в Солонцах появится газовое отопление

Специалисты En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, разрабатывают проект по газификации посёлка Солонцы, недалеко от Красноярска. Об этом стало известно на очередной встрече представителей компании с министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгением Афанасьевым.

Сейчас посёлок отапливается исключительно углём, от поселковой котельной. Из-за этого Солонцы зимой – это одна из самых грязных точек Красноярска. По мнению En+ Group, перевод отопления на сжиженный газ значительно улучшит экологию сразу в нескольких районах города.

«Нам важно рассматривать и совместно реализовывать все возможные варианты использования современных видов топлива для отопления городов и посёлков края. Это в первую очередь вопрос экологии. Поэтому мы сейчас внимательно изучим все расчёты, представленные Еn+, и продолжим работу над пилотным проектом газификации на СПГ», — отметил Евгений Афанасьев.

Для этого в посёлке построят новую котельную и газовое хранилище. Это будет пилотным проектом, ведь сейчас в Красноярском крае газ для центрального отопления не используют.

В дальнейшем на газ планируют перевести и несколько городских автобусов. Первый из «экологичных» маршрутов свяжет Свердловский и Советский районы.

Фото: © Павел Львов / РИА Новости