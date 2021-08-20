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На Таймыре построят 16 площадок временного накопления отходов

Главная Общество
Красноярск
11:34 20 Августа 2021
общество, север, экология, мусор
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На севере Красноярского края выбрали 16 участков для строительства площадок временного накопления отходов с дальнейшей установкой на них комплексов по обезвреживанию. Работа проводится в рамках реформы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Объекты разместят рядом с Караулом, Диксоном, Хатангой и Дудинкой. Уже стартовала работа по переводу земельных участков в категорию земель промышленности, будут внесены изменения в утверждённые генеральные планы застройки.

Отходы при высокой температуре в комплексах по обезвреживанию почти полностью сгорают.  Современные установки соответствуют технологическим, санитарным и экологическим требованиям.

— Реализация реформы в области обращения с ТКО на севере отличается. Диктуют свои правила суровые климатические условия, удалённость населённых пунктов друг от друга, отсутствие развитой логистики. Но оптимальное решение найдено. Планируется построить площадки временного накопления отходов с дальнейшей установкой на них комплексов по обезвреживанию, потому что в условиях вечной мерзлоты захоранивать отходы невозможно, — прокомментировал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: ysia.ru

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