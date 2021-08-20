В Красноярском крае восстановили более 43 тысяч гектаров леса

В Красноярском крае восстановили лес на площади 43,6 тыс. гектаров. Это стало возможно благодаря участию региона в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

За два года лесничества края получили больше 300 единиц спецтехники и оборудования. Это даёт свои плоды: если в 2019 году площадь восстановленного леса, по отношению к сгоревшим и выруленным деревьям, составляла 43%, то в текущем году ожидается увеличение до 51%.

«Для развития питомнического хозяйства при поддержке Губернатора края Александра Усса приобретены 163 единицы техники и оборудования. В итоге в регионе ежегодно выращивается от 26 до 34 млн сеянцев хвойных пород, что позволяет не только обеспечить собственные потребности края, но и реализовывать посадочный материал в соседние субъекты», — рассказал министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.

Через три года это соотношение восстановленного и погибшего леса должно достигнуть 100%. Помочь в этом должны новые технологии. Например, сеянцы с закрытой корневой системой. Этот подход позволит увеличить выживаемость сеянцев, а также снизить расход семян. В крае планируется построить четыре мини-теплицы мощностью до 100 тысяч штук сеянцев с закрытой корневой системой в год каждая.

Фото: © Андрей Бок / РИА Новости