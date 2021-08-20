РУСАЛ объявил о начале реализации проекта реконструкции Центрального парка им. Горького

Презентация «дорожной карты» поэтапного переустройства состоялась в Центральном парке Красноярска: проектировщики из Мастерской архитектурных пространств и ЛДА Дизайн Консалтинг обсудили с компанией РУСАЛ и администрацией Красноярска изменения в концепции, сделанные по рекомендации международного жюри.

– Центральный парк – общее достояние города, ценный объект, которому 200 лет. В начале обсуждения проекта был большой разброс мнений о путях развития парка, поэтому приняли решение организовать и провести международный конкурс,- отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Александр Дроздов. - Сейчас мы приблизились к реализации проекта: завершается этап подготовки проектно- сметной документации. В 2021 году планируем начать реконструкцию трех входных групп Центрального парка. В 2022 году приступим к преображению внутри парка, которое планируется завершить в 2024 году. На эти цели компания зарезервировала 500 млн рублей.

Международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка компания РУСАЛ провела в 2020 году, а также выступает инвестором проекта. Конкурс вызвал большой интерес в профессиональном сообществе архитекторов. На суд экспертного жюри поступило 43 заявки от проектных команд 37 городов мира, в том числе из Европы, Австралии, Америки, Индии, Китая, Японии. На финальном заседании в декабре 2020 года экспертное жюри присудило первое место российско-британскому консорциуму под лидерством МАП (Москва). После победы в конкурсе авторы концепции продолжили работу над материалами проекта в соответствии с предложениями жюри и действующими ограничениями для объектов культурного наследия, к числу которых относится Центральный парк.

- Хочу поблагодарить наших партнёров из компании РУСАЛ, которая взяла на себя столь амбициозный проект. Уверен, у нас появился реальный шанс вернуть нашему парку звание одного из лучших в России, каким он считался в годы своего основания. Это будет отличный подарок горожанам к 400-летию Красноярска, - отметил глава Красноярска Сергей Еремин.

РУСАЛ реализует крупные социальные проекты в Красноярске, направленные на реновацию и благоустройство любимых горожанами общественных пространств, расположенных в Исторической части города, инициатором которых в свое время выступил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. После реконструкции Центральный парк должен представлять образец нового стандарта городского благоустройства с учетом организации безбарьерной среды, а также сочетание ландшафтного дизайна и архитектурных форм в свете современных урбанистических подходов.