Красноярца задержали за убийство 7-летней давности

Следственный комитет Красноярского края предъявил обвинения в убийстве 37-летнему жителю Красноярска. По версии следствия, мужчина убил и ограбил 22- летнего водителя-экспедитора одной из крупных торговых компаний.

Тело водителя обнаружили в 2014 году в грузовом фургоне. Сейф в кабине был взломан, а все деньги – украдены. Преступление было совершено в людном месте, но прямых свидетелей убийства не было. Задержать преступника «по горячим следам» не удалось, поэтому расследование затянулось.

Семь лет следователи совместно с криминалистами Криминалистического центра СК России собирали доказательства по делу. В результате удалось установить причастность к преступлению 37-летнего красноярца, работавшего в той же фирме, что и погибший.

Следователи считают, что на преступление мужчина пошёл из-за долгов. Он знал, когда служебное авто с деньгами прибудет в определенный адрес, дождался его и напал на потерпевшего. Забрав деньги мужчина скрылся с места преступления.

В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ и части 2 статьи 105 УК РФ. Суд заключил мужчину под стражу по ходатайству следствия. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: sledcom.ru