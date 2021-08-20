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Красноярца задержали за убийство 7-летней давности

Главная Общество
Красноярск
09:59 20 Августа 2021
убийство, следствие, красноярск
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Следственный комитет Красноярского края предъявил обвинения в убийстве 37-летнему жителю Красноярска. По версии следствия, мужчина убил и ограбил 22- летнего водителя-экспедитора одной из крупных торговых компаний.

Тело водителя обнаружили в 2014 году в грузовом фургоне. Сейф в кабине был взломан, а все деньги – украдены. Преступление было совершено в людном месте, но прямых свидетелей убийства не было. Задержать преступника «по горячим следам» не удалось, поэтому расследование затянулось.

Семь лет следователи совместно с криминалистами Криминалистического центра СК России собирали доказательства по делу. В результате удалось установить причастность к преступлению  37-летнего  красноярца, работавшего в той же фирме, что и погибший.

Следователи считают, что на преступление мужчина пошёл из-за долгов. Он знал, когда служебное авто с деньгами прибудет в определенный адрес, дождался его и напал на потерпевшего. Забрав деньги мужчина скрылся с места преступления.

 

 

В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ и части 2 статьи 105 УК РФ. Суд заключил мужчину под стражу по ходатайству следствия. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: sledcom.ru

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