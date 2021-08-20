В Красноярском крае не планируют вводить массовую ревакцинацию от коронавируса

О том, что в регионе не будут проводить массовую ревакцинацию, рассказал в эфире радио «Красноярск Главный» Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края.

Сейчас нужно вакцинировать тех, кто ещё не поставил ни одного компонента вакцины, то есть первичная вакцинация — в приоритете. В крае планируется привить 1,3 миллиона человек. На данный момент вакцинированы 30 % от запланированного количества, сообщил Борис Немик.

Если говорить о ревакцинации, то её можно проводить через полгода после первой.

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