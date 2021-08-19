В Красноярском крае ради уклонения от наказания должница сменила фамилию

Жительница Железногорска сменила фамилию, имя и отчество, чтобы избежать наказания за вождение без прав, сообщает пресс-служба краевого управления службы судебных приставов. Женщина лишилась прав и получила наказание в 120 часов обязательных работ, но своё наказание отбывать не собиралась. Пытаясь скрыться, должница сменила свои паспортные данные.

Приставы-исполнители нашли её направив запрос в ЗАГС. В результате должница получила ещё один штраф в 150 тысяч рублей, а также 120 часов обязательных работ.

«В попытках скрыться от судебных приставов гражданка изменила свои фамилию, имя и отчество, но сотрудникам службы удалось установить ее местонахождение, направив запрос в органы ЗАГСа», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас жительница Железногорска полностью отбыла обязательные работы — она занималась уборкой территории.

Фото: пресс-служба краевого управления службы судебных приставов.