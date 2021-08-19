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В красноярском кинотеатре «Родина» построят банкетный зал на 50 человек

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Красноярск
19:13 19 Августа 2021
красноярск, закупки
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В подвале красноярского Дома дружбы народов, где раньше находился кинотеатр «Родина», создадут банкетный зал на 60 мест и конференц-зал, вместимостью 250 человек. Информация об это появилась на сайте госзакупок.

Сумма контракта составила 46 889 418 миллионов рублей. Приём заявок на участие в закупке ведётся до 26 августа. Главное требование к проекту – доступность для маломобильных групп населения.

Кроме вышеуказанных помещений, по в здании откроют фото-видео-аудиостудии, минитипографии с возможностью печати на пластике, а также склады.

Фото: zakupki.gov.ru

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