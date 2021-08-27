Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

Компания МАН Трак энд Бас РУС презентовала новые линейки грузовиков MAN: TGL, TGМ, TGS, TGX. В разработке нового поколения авто принимали участие 2 100 человек. Новые тягачи, без сомнения, можно назвать венцом технологий, ведь это самый амбициозный проект компании за два десятилетия.

Генеральный директор МАН Трак энд Бас РУС Ян Айхингер:

— Восточная Сибирь приветствует нас прекрасной погодой и дружеской атмосферой. Мы проехали 8 000 тысяч км и рады наконец-то прибыть в Красноярск, чтобы познакомить всех с нашим брендом поближе на нашей праздничной площадке.

Стоит сказать, что площадка была действительно праздничной: детям – игры, для блогеров и СМИ – фотозоны, для клиентов – тест-драйв и роскошный фуршет для всех без исключения.

Площадка в «Платинум Арене» была украшена флагами с изображением льва, как бы намекая, кто теперь на дороге хозяин.

Не только король, но и свой в доску парень

В разработке грузовика компания опиралась на мнение клиентов и водителей, чтобы максимально приблизить новые автомобили к понятию «идеальных». В итоге, теперь каждый покупатель может сказать о новом MAN – это «просто мой грузовик!».

Для нового поколения автомобилей компания доработала сервисные контракты, чтобы добиться сразу нескольких ключевых изменений:

• Первое – клиенты смогут реже пользоваться ТО, ведь повышенная надёжность новых авто увеличила межсервисный интервал до 80 тысяч километров. Это значит, что автомобиль будет больше работать и меньше простаивать.

• Второе – все заботы о вашем автопарке компания возьмёт на себя. Любые контракты можно индивидуально доработать под каждого клиента.

У грузовика очень продвинутое ПО из-за чего автомобиль кажется живым. Система MAN Pride собирает данные о расходе топлива, маршрутах движения, пробеге и простое автомобиля, а также качестве вождения и соблюдении всех правил эксплуатации грузовика. Всё это формируется в реальном времени и помогает увеличить эффективность грузовика.

Да, но что делать, если машина встала намертво и своими силами её не починить? В таких ситуациях всем клиентам круглосуточно доступен MAN Expert – сервис поддержки, где специалисты-диагносты высочайшего уровня помогут удалённо определить и решить проблему. Если же поломка серьёзная тогда на место прибудет ремонтная бригада, причём не важно какие условия на улице.

— Ситуации бывают разные, но наша компания не считает их проблемой, мы считаем их задачей, которую нужно решить», – добавил директор департамента послепродажного обслуживания Кирилл Агеев.

Все контракты на обслуживание можно индивидуально настроить под каждого клиента. В среднем же, базовый пакет услуг обойдётся дешевле, чем самостоятельное обслуживание на сервисе.

«Львиное сердце»

В российском сегменте грузовики обладают двигателями одного из трёх семейств: для малой и средней грузоподъёмности TGL (масса от 7 до 12 тонн) и TGM (12-26 тонн) предлагаются четырёх или шестицилиндровые двигатели D08, мощностью от 160 до 320 л.с.

Для тяжеловесов серий TGX и TGS доступны двигатели D20 (320 до 440 л.с.) и флагманский D26 (480-540 л.с.). Все двигатели соответствуют экологическому стандарту Евро 5 и оборудованы впрыском топлива Common Rail, а также системой отработки выхлопных газов SCR (селективного каталитического восстановления) с применением жидкости AdBlue.

Со стороны компании, новые двигатели – это не только повышение надёжности, но и вклад в экологию.

«Наша компания, как производитель авто, старается как можно меньше наносить вреда окружающей среде на всех этапах своей работы. Совместно, со своими партнёрами, вкладываемся в создание более экологичного и экономичного способа постройки наших автомобилей, их эксплуатации и утилизации. Новые двигатели стандарта ЕВРО 5 – это одни из самых «чистых» силовых установок для грузовиков, – рассказывает Ян Айхингер. — По моему мнению, переход всех грузовиков на эти стандарты гораздо больше поможет экологии, чем 10 тысяч грузовиков на электротяге».

Внутри MAN можно жить. Буквально.

Кабина нового грузовика – это нечто. Большая, просторная, с двумя спальными местами и отличной системой климат-контроля. На пресс-подходе в кабину одного из TGX спокойно зашли шесть журналистов, и было впечатление, что при необходимости легко поместилось бы ещё столько же. Складывается впечатление, что эта машина создана не просто для длительных рейсов, а для очень, очень длительных. Длинною в жизнь, не меньше.

Отличная система шумо и свето подавления позволит водителю отдыхать, а система амортизации – забыть про тряску.

Есть в салоне и мощная мультимедийная система, имеющая не только развлекательную роль – через неё грузовик общается со своим водителем, давая ему знать обо всех важных моментах.

Но, как бы не была удобно водителю, на первом месте всегда – безопасность. Поэтому кроме активной системы стабилизации крена и усиленной кабины, машина имеет электронного ассистента BirdView. Он поможет водителю в поворотах, парковке и удержании полосы, предугадывая, что произойдёт в ближайшие несколько секунд.

Все системы поддаются точной настройке, в зависимости от того, где и как будет использоваться автомобиль. Компания готова удовлетворить требования даже самых придирчивых клиентов.

Весь грузовик, по словам Кирилла Агеева, это воплощение нового облика компании. Это действительно так. Во время изоляции 2020 года многие компании понесли убытки и МАN не стал исключением.

«За время локдауна, мы потеряли больше 500 миллионов евро. Производство было на время полностью остановлено. В каких-то странах правительство решило всех отправить на удалённую работу домой, в других – не хватало материалов из-за закрытых границ, к тому же спрос на грузовики упал», – рассказывает Ян Айхингер.

Но компания вышла из кризиса, приобретя ценный опыт. В итоге, конец минувшего года стал знаковым для компании: в Испании состоялась мировая премьера новых MAN NTG.

Клиенты уже оценили новый грузовик и тягач модели TGX в текущем году уже получил международную премию «Грузовой автомобиль 2021 года», а телематическая платформа MAN Pride лоуреатом EWA Awards в России.

В Красноярске среди тех, кто оценил новый автомобиль были представители более 100 клиентов МАN.

Фото: MAN