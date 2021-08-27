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Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

Главная Общество
Красноярск
09:40 27 Августа 2021
новинка, автомобиль, презентация, грузовики
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Компания МАН Трак энд Бас РУС презентовала новые линейки грузовиков MAN: TGL, TGМ, TGS, TGX. В разработке нового поколения авто принимали участие 2 100 человек. Новые тягачи, без сомнения, можно назвать венцом технологий, ведь это самый амбициозный проект компании за два десятилетия.

Генеральный директор МАН Трак энд Бас РУС Ян Айхингер:

— Восточная Сибирь приветствует нас прекрасной погодой и дружеской атмосферой. Мы проехали 8 000 тысяч км и рады наконец-то прибыть в Красноярск, чтобы познакомить всех с нашим брендом поближе на нашей праздничной площадке.

Стоит сказать, что площадка была действительно праздничной: детям – игры, для блогеров и СМИ – фотозоны, для клиентов – тест-драйв и роскошный фуршет для всех без исключения.

Площадка в «Платинум Арене» была украшена флагами с изображением льва, как бы намекая, кто теперь на дороге хозяин.

Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

Не только король, но и свой в доску парень

В разработке грузовика компания опиралась на мнение клиентов и водителей, чтобы максимально приблизить новые автомобили к понятию «идеальных». В итоге, теперь каждый покупатель может сказать о новом MAN – это «просто мой грузовик!».

Для нового поколения автомобилей компания доработала сервисные контракты, чтобы добиться сразу нескольких ключевых изменений:

• Первое – клиенты смогут реже пользоваться ТО, ведь повышенная надёжность новых авто увеличила межсервисный интервал до 80 тысяч километров. Это значит, что автомобиль будет больше работать и меньше простаивать.

• Второе – все заботы о вашем автопарке компания возьмёт на себя. Любые контракты можно индивидуально доработать под каждого клиента.

Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

У грузовика очень продвинутое ПО из-за чего автомобиль кажется живым. Система MAN Pride собирает данные о расходе топлива, маршрутах движения, пробеге и простое автомобиля, а также качестве вождения и соблюдении всех правил эксплуатации грузовика. Всё это формируется в реальном времени и помогает увеличить эффективность грузовика.

Да, но что делать, если машина встала намертво и своими силами её не починить? В таких ситуациях всем клиентам круглосуточно доступен MAN Expert – сервис поддержки, где специалисты-диагносты высочайшего уровня помогут удалённо определить и решить проблему. Если же поломка серьёзная тогда на место прибудет ремонтная бригада, причём не важно какие условия на улице.

— Ситуации бывают разные, но наша компания не считает их проблемой, мы считаем их задачей, которую нужно решить», – добавил директор департамента послепродажного обслуживания Кирилл Агеев.
Все контракты на обслуживание можно индивидуально настроить под каждого клиента. В среднем же, базовый пакет услуг обойдётся дешевле, чем самостоятельное обслуживание на сервисе.
«Львиное сердце»

Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

В российском сегменте грузовики обладают двигателями одного из трёх семейств: для малой и средней грузоподъёмности TGL (масса от 7 до 12 тонн) и TGM (12-26 тонн) предлагаются четырёх или шестицилиндровые двигатели D08, мощностью от 160 до 320 л.с.

Для тяжеловесов серий TGX и TGS доступны двигатели D20 (320 до 440 л.с.) и флагманский D26 (480-540 л.с.). Все двигатели соответствуют экологическому стандарту Евро 5 и оборудованы впрыском топлива Common Rail, а также системой отработки выхлопных газов SCR (селективного каталитического восстановления) с применением жидкости AdBlue.

Со стороны компании, новые двигатели – это не только повышение надёжности, но и вклад в экологию.

«Наша компания, как производитель авто, старается как можно меньше наносить вреда окружающей среде на всех этапах своей работы. Совместно, со своими партнёрами, вкладываемся в создание более экологичного и экономичного способа постройки наших автомобилей, их эксплуатации и утилизации. Новые двигатели стандарта ЕВРО 5 – это одни из самых «чистых» силовых установок для грузовиков, – рассказывает Ян Айхингер. — По моему мнению, переход всех грузовиков на эти стандарты гораздо больше поможет экологии, чем 10 тысяч грузовиков на электротяге».
Внутри MAN можно жить. Буквально.

Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

Кабина нового грузовика – это нечто. Большая, просторная, с двумя спальными местами и отличной системой климат-контроля. На пресс-подходе в кабину одного из TGX спокойно зашли шесть журналистов, и было впечатление, что при необходимости легко поместилось бы ещё столько же. Складывается впечатление, что эта машина создана не просто для длительных рейсов, а для очень, очень длительных. Длинною в жизнь, не меньше.

Отличная система шумо и свето подавления позволит водителю отдыхать, а система амортизации – забыть про тряску.

Есть в салоне и мощная мультимедийная система, имеющая не только развлекательную роль – через неё грузовик общается со своим водителем, давая ему знать обо всех важных моментах.
Но, как бы не была удобно водителю, на первом месте всегда – безопасность. Поэтому кроме активной системы стабилизации крена и усиленной кабины, машина имеет электронного ассистента BirdView. Он поможет водителю в поворотах, парковке и удержании полосы, предугадывая, что произойдёт в ближайшие несколько секунд.

Все системы поддаются точной настройке, в зависимости от того, где и как будет использоваться автомобиль. Компания готова удовлетворить требования даже самых придирчивых клиентов.

Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

Весь грузовик, по словам Кирилла Агеева, это воплощение нового облика компании. Это действительно так. Во время изоляции 2020 года многие компании понесли убытки и МАN не стал исключением.

«За время локдауна, мы потеряли больше 500 миллионов евро. Производство было на время полностью остановлено. В каких-то странах правительство решило всех отправить на удалённую работу домой, в других – не хватало материалов из-за закрытых границ, к тому же спрос на грузовики упал», – рассказывает Ян Айхингер.

Но компания вышла из кризиса, приобретя ценный опыт. В итоге, конец минувшего года стал знаковым для компании: в Испании состоялась мировая премьера новых MAN NTG.
Клиенты уже оценили новый грузовик и тягач модели TGX в текущем году уже получил международную премию «Грузовой автомобиль 2021 года», а телематическая платформа MAN Pride лоуреатом EWA Awards в России.

В Красноярске среди тех, кто оценил новый автомобиль были представители более 100 клиентов МАN.

Компания MAN представила в Красноярске новую линейку грузовиков

Фото: MAN

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