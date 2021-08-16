EN+ Group будет не только продавать «зелёные» сертификаты, но и оказывать весь цикл услуг по сделке

Компания EN+ Group, основателем которой является Олег Дерипаска — это ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания, заключив соглашение с I-REC Services B.V., получила статус Participant. Благодаря соглашению, EN+ Group теперь сможет не только продавать международные сертификаты возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC), но и погашать их, то есть оказывая полный цикл услуг по сделке.

— По нашему мнению, выпуск и продажа «зелёных» сертификатов стимулируют развитие современных, более экологичных технологий и положительно сказываются на прозрачности деятельности всей энергетической отрасли. При получении статуса Participant мы сможем проводить полный цикл услуг по сделке с сертификатами. Нашим клиентам не придётся больше самостоятельно регистрироваться в реестре I-REC, оплачивать комиссии, подписывать большое количество документов, — рассказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

Эти сертификаты подтверждают, что произведённая энергия отвечает всемирно признанным «зелёным» стандартам (GHGP, CDP и RE100). Сертификаты I-REC потребители могут использов сертификаты подтверждают, что произведённая энергия отвечает всемирно признанным «зелёным» стандартам (GHGP, CDP и RE100). Сертификаты I-REC потребители могут использовать дл ать для выполнения требований этих стандартов, в целях сокращения выбросов парниковых газов области охвата 2 (косвенные выбросы от производства), а также для реализации политики корпоративной социальной ответственности. Аналоги «зелёных» сертификатов I-REC в Европе — бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США — Renewable Energy Certificates (RECs).

Напомним, что En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года, но ранее компания имела только статус Registrant, который позволял выпускать сертификаты. Сертификаты соответствуют объёмам электрической энергии, произведённой компаниями, входящими в Группу, — АО «ЕвроСибЭнерго» (генерирующий объект — Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (генерирующий объект — солнечная станция Абаканская).

О крупнейшей сделке по продаже сертификатов возобновляемой энергии I-REC на российском рынке объявила En+ Group в июне этого года. Всего же сегодня En+ Group занимает по поставленным сертификатам примерно 65 % российского рынка.

Фото: realnoevremya.ru