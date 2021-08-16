В День знаний над Красноярском поднимут дирижабль

В День знаний студенты СибГУ им. М.Ф. Решетнева запустят в небо над городом четырехметровый аэростат. Сейчас конструкция находится в разработке. Аэростат поднимут в воздух на площади Котельникова.

«У нас нет опыта постройки таких конструкций, поэтому мы столкнулись с некоторыми трудностями. На днях мы проверяли корпус и баллон дирижабля и поняли, что конструкцию нужно немного изменить», – рассказывает один из создателей аэростата Леонид Савченко.

Длина дирижабля составит 4 метра, а диаметр составит 1,5 метра. Чтобы конструкция поднялась в небо, студенты используют гелий. Поддержку в его создании студентам оказывает молодежный центр инновационных технологий «Энергия».

Как рассказали в университете, дирижабль, в перспективе, может использовать для изучения атмосферного давления и температуры воздуха. К слову, новосибирские инженеры сейчас проектируют промышленный аэростат который поможет отслеживать динамику лесных пожаров.

Фото: vk.com/sibgu_ru