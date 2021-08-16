17 августа
Красноярск
погода +14 °C
73.39
 
€ 86.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев приглашают на обсуждение концепции «Красивого берега»

Главная Общество
Красноярск
18:05 16 Августа 2021
красноярск, благоустройство
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцев приглашают обсудить концепции благоустройства «Красивого берега» в Академгородке. Об этом в Facebook сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Обсуждение пройдёт в гимназии №13 (Академгородок, 17 «г»), 18 августа в 19:00. Для участия необходимо записаться по телефону 211-00-30. На обсуждение пропустят всего 50 человек. При себе нужно иметь паспорт.

«Чтобы это мероприятие не превратилось в балаган, с нами будет работать модератор, а сам формат будет максимально регламентирован. Постараемся сделать все максимально спокойно и конструктивно», — пояснила руководитель агентства.

Напомним, что проект благоустройства предложил красноярец Александр Нейман, победивший в конкурсе идей, объявленном губернатором края Александром Уссом. Идея «Красивого берега» понравилась губернатору Красноярского края, но более 400 красноярцев высказались против благоустройства.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: EN+ Group будет не только продавать «зелёные» сертификаты, но и оказывать весь цикл услуг по сделке

EN+ Group будет не только продавать «зелёные» сертификаты, но и оказывать весь цикл услуг по сделке

16 Августа 2021 г.
Сертификаты подтверждают, что произведённая энергия отвечает «зелёным» стандартам
Новости Красноярска: В День знаний над Красноярском поднимут дирижабль

В День знаний над Красноярском поднимут дирижабль

16 Августа 2021 г.
Сейчас аэростат в стадии разработки
Новости Красноярска: В Зеленогорске обустроили пешеходный переход

В Зеленогорске обустроили пешеходный переход

16 Августа 2021 г.
На обустройство «зебр» и дорожные знаки выделили более полумиллиона рублей
Новости Красноярска: Золотодобытчики загрязнили реки Красноярского края Сисим и Копь

Золотодобытчики загрязнили реки Красноярского края Сисим и Копь

16 Августа 2021 г.
Рейды будут продолжаться
Новости Красноярска: В Минусинской котловине построят один из городов Шойгу

В Минусинской котловине построят один из городов Шойгу

16 Августа 2021 г.
Ранее Шойгу предложил создать в Сибири несколько новых крупных городов

Завтра Красноярск простится с Петром Пимашковым

16 Августа 2021 г.
Панихида пройдет в Большом концертном зале
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Новости Красноярска: Пропавшая 3 августа в Красноярске молодая женщина нашлась живой

Пропавшая 3 августа в Красноярске молодая женщина нашлась живой

14 Августа 2021 г.
По словам родственников, у нее могла быть послеродовая депрессия
Новости Красноярска: Петра Пимашкова похоронят на алее Славы Бадалыка

Петра Пимашкова похоронят на алее Славы Бадалыка

13 Августа 2021 г.
Стала известна дата и место прощания с бывшим мэром города
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru