Красноярцев приглашают на обсуждение концепции «Красивого берега»

Красноярцев приглашают обсудить концепции благоустройства «Красивого берега» в Академгородке. Об этом в Facebook сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Обсуждение пройдёт в гимназии №13 (Академгородок, 17 «г»), 18 августа в 19:00. Для участия необходимо записаться по телефону 211-00-30. На обсуждение пропустят всего 50 человек. При себе нужно иметь паспорт.

«Чтобы это мероприятие не превратилось в балаган, с нами будет работать модератор, а сам формат будет максимально регламентирован. Постараемся сделать все максимально спокойно и конструктивно», — пояснила руководитель агентства.

Напомним, что проект благоустройства предложил красноярец Александр Нейман, победивший в конкурсе идей, объявленном губернатором края Александром Уссом. Идея «Красивого берега» понравилась губернатору Красноярского края, но более 400 красноярцев высказались против благоустройства.