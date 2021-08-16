В Зеленогорске обустроили пешеходный переход

Пешеходный переход в Зеленогорске появился около дома № 1 по ул. Ленина благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Как рассказали сами зеленогорцы, пешеходный переход на этом участке был просто необходим.

Была нанесена дорожная разметка, установлены знаки (дублировали их на г-образных опорах).

Ещё по нацпроекту в городе на ул. Пионерская заменили старые дорожные знаки. В нескольких местах дорога пересекается с выездами из частного сектора, она часто бывает загружена. Также недалеко находится и детский дом.

Всего на обустройство «зебр» и обновление дорожных знаков в этом сезоне в Зеленогорске из краевого бюджета выделили более полумиллиона рублей.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости