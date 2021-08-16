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Золотодобытчики загрязнили реки Красноярского края Сисим и Копь

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Красноярск
16:55 16 Августа 2021
общество, экология, загрязнение, реки
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Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверки золотодобывающих организаций. В рейдах принимают участие: специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края.

По результатам проверки на авиатранспорте, из-за деятельности АО «Карат» и ООО «Сисим» в южных районах красноярского края выявлены факты загрязнения рек Копь и Сисим, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Отобраны пробы воды, организованы проверочные мероприятия в отношении юридических лиц.

Рейды продолжатся и в других районах Красноярского края.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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