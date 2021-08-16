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Срок службы в армии предлагается засчитать в страховой стаж

Главная Общество
Красноярск
15:49 16 Августа 2021
общество, армия, стаж, законопроект
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Группа сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия» разработала и внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в стаж для досрочного выхода на пенсию.

«Служба в армии – это конституционный долг российского гражданина. То, что он защищал свою страну, имеет огромное значение для общества, и должно высоко цениться и справедливо вознаграждаться. Поэтому внесенный законопроект абсолютно поддерживаю как своевременный. Были также получены соответствующие наказы в Народную программу партии» — отметил заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин.

Правом досрочного выхода на пенсию, согласно действующему законодательству, обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном, а сами граждане должны быть в возрасте не менее 60 и 55 лет соответственно.

Пока прохождение военной службы по призыву не является страховым периодом. И из-за почетной обязанности прохождения военной службы по призыву гражданину может не хватить страхового стажа для назначения досрочной пенсии.

В случае принятия соответствующие нормы могут вступить в силу уже со следующего года. По расчетам, реализация закона потребует из федерального бюджета дополнительно в 2022 году – 2,18 млрд рублей, в 2023 году – 3,67 млрд рублей, в 2024 году – 3,88 млрд рублей.

По материалам «Единой России».

Фото: © Андрей Катаев / РИА Новости

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