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В Красноярске под суд отправился адвокат, обещавший смягчить наказание клиента за взятку

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Красноярск
15:29 16 Августа 2021
скр, адвокат, мошенник
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В Железнодорожный районный суд Красноярска передали дело адвоката, который в июне этого года пытался выманить у клиента 3 миллиона рублей.

В июне 2021 года 42-летний адвокат пытался выманить у своего клиента, подозреваемого в мошенничестве 3 миллиона рублей. По уверениям адвоката, деньги нужны были для взяток, чтобы смягчить приговор подзащитного, но на самом деле мужчина хотел присвоить деньги себе.
«3 июня 2021 года сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий адвокат был задержан при получении части денежных средств в сумме 3 миллиона рублей», — рассказывали в ГСУ.
Адвоката обвиняют в части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. В ближайшее время его начнет рассматривать Железнодорожный районный суд Красноярска.
 
Фото: © krk.sledcom.ru
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