В центре Красноярска изменят схему движения из-за церемонии прощания с Петром Пимашковым

16 августа в Красноярске в связи с подготовкой к церемонии прощания с Петром Пимашковым в районе площади Мира запретят парковку и остановку автомобилей.

С 20:00 16 августа и до 13:00 17 августа стоянка запрещена на пр. Мира (от ул. Каратанова до площади Мира) и ул. Каратанова (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Машины можно будет оставлять на платных стоянках в районе вантового моста и здания краевой филармонии.

Перенесено и изменение организации движения, связанное со строительством нового пешеходного моста через ул. Карла Маркса (на ул. Белинского, ул. Карла Маркса и ул. Парижской Коммуны). Организовать перекрытия их решено с 18 августа, хотя были запланированы на прошедшие выходные.

Фото: strahovka-online.su