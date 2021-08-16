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ЦСКА летит в Норильск

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Красноярск
15:15 16 Августа 2021
общество, цска, норильск, спорт
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22-24 августа баскетбольный клуб ЦСК отправится на Крайний Север, в гости к владельцу команды — «Норникелю».

Программа мероприятий на Таймыре обещает быть насыщенной:

Норильчан ждут мастер-классы и автограф-сессии от известных спортсменов, а также «Матч звёзд» между ЦСКА и командой «Норильский дивизион».

Игроки смогут посетить промышленные объекты компании и принять участие в кулинарном шоу.

Перед баскетбольным промо-визитом предлагается всем немного размяться и получить призы от ЦСКА.

Следите за сторис в аккаунте Instagram, отвечайте на вопросы и выигрывайте памятные сувениры от клуба.

Первая викторина — уже сегодня в 19:00.

Фото: instagram.com/nornickel_official/

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