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«Норникель» обновляет краны в морском порту Дудинка

Главная Общество
Красноярск
14:39 16 Августа 2021
общество, дудинка, север
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Десять мобильных кранов Liebherr LHM-420 закупил для Заполярного транспортного филиала (г. Дудинка) «Норникель» в рамках трёхлетней программы обновления парка мобильных кранов, стартовавшей в 2019 году. Её завершение совпало с 20-летием работы мобильных кранов Liebherr в морском порту Дудинка.

— За эти годы компания Liebherr показала себя очень надёжным партнёром. Также помимо кранов у нас работает масса техники: перегружатели леса, экскаваторы, бульдозеры. Учитывая планы развития компании и, соответственно, порта, с полной уверенностью могу сказать, что этот парк будет расширяться, — отметил Алексей Новаков, директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля».

На данный момент шесть мобильных кранов уже работают в порту, два — в процессе сборки и два поступят до конца года. На приобретение техники потрачено 3,5 млрд руб.

Впервые в истории краностроения первые мобильные краны Liebherr-250 были специально разработаны под нужды морского порта Дудинка. Их грузоподъёмность — 64 т, техника спокойно может работать при температуре воздуха до –50 °C. Отличительная черта — наличие самоходного шасси на пневмоколесном ходу, благодаря которому техника может передвигаться самостоятельно по грузовым площадкам и дорогам, без подкрановых путей, работая от двигателя внутреннего сгорания. Это сократило межнавигационную паузу работы порта, причалы которого ежегодно планово затапливаются водой.

— Данные краны изготавливаются в Германии и доставляются в Дудинку по Северному морскому пути. Монтируют их на месте, сборку производят специалисты фирмы Liebherr, — рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по управлению производственными активами Заполярного транспортного филиала

«Норникеля» Александр Завгородний. — В конце лета закончится монтаж двух новых кранов, на регистрацию техники в органах Ростехнадзора и постановку их на учёт уйдёт месяц. В октябре они будут работать.

— Первые краны Liebherr изменили работу порта. Мы стали отказываться от подкрановых путей. Сократили паузу в работе порта на две-три недели, а иногда и на целый месяц, потому что каждую весну наши причалы уходят под воду. Задача порта — как можно быстрее восстановиться и приступить к обработке груза. В чём же преимущества мобильных кранов? Как только вода сходит, они спускаются и приступают к погрузо-разгрузочным работам, — подчеркнул Алексей Новаков.

В Заполярном транспортном филиале сегодня эксплуатируется 22 крана от Liebherr. Шесть из них имеют модификацию LHM-420. Основное отличие этой модели: кран весом 371 т с вылетом стрелы до 48 м способен поднять и опустить груз весом до 124 т, то есть в два раза больше его предшественника. Оснащённый гибридным приводом, он может опускать и поднимать груз со скоростью до 120 м/мин и перемещать до 38 контейнеров за час. Система рассчитана на работу в морских условиях при температуре от –45 до +40 °C.

Масштабная программа технического перевооружения порта принята в Заполярном транспортном филиале. Помимо закупки оборудования и техники она предусматривает дополнительное расширение инфраструктуры. Планируется инвестировать до 14 млрд руб., в том числе 8 млрд руб. на строительство двух морских и двух речных причалов, 3,5 млрд руб. — на приобретение пяти кранов и прочей перегрузочной техники и 3 млрд руб. — на развитие складской и бытовой инфраструктуры.

Ещё планируется увеличить на 0,7–1 млн т в год пропускную способность порта для обработки грузов, в том числе 0,3–0,5 млн т по морю. Это потребует инвестиций в размере до 26 млрд руб.

Расширение инфраструктуры Заполярного транспортного филиала и увеличение грузооборота связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов «Норникеля» в Норильском промышленном районе. Также откроют транспортный коридор для круглогодичной доставки грузов проекта «Восток Ойл» логистические возможности «Норникеля». Соглашение о сотрудничестве подписали в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: nornickel.ru

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