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В пос. Таёжный Богучанского района завершился ремонт Дома культуры

Главная Общество
Красноярск
14:19 16 Августа 2021
общество, культура, ремонт
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В Богучанском районе в пос. Таёжный открылся обновлённый Дом культуры. Ремонт провели благодаря участию в федеральном проекте «Культура малой Родины» и грантовых программах. Учреждение принимало участие в номинации «Сельский Дом культуры». В этой номинации на укрепление материально-технической базы домов культуры в поселениях численностью до 50 тысяч человек предоставляются 3 млн рублей.

— Сначала заявились в проект с бюджетом от 25 тыс рублей, а в 2018 году уже получили грант «Музыкальная площадь» для приобретения звуковой аппаратуры в 2,6 млн рублей. Ещё один результат участия в проекте «Культура малой Родины» — обновлённый современный уютный зрительный зал, который удалось преобразить до неузнаваемости: приобретено профессиональное световое сценическое оборудование и механика сцены, заменены театральные кресла, одежда сцены, — рассказала Анастасия Жаворонкова, заведующая Таёжнинским ДК.

Упорную работу сотрудников Дома культуры отметили на краевом уровне в 2020 году званием «Лучший сельский Дом культуры» и финансовой поддержкой в сумме 100 тысяч рублей. Эти средства были тоже вложены в материально-техническую базу.

— Этот просторный, современный, с правильными архитектурными решениями зал — редкость для сельской местности. Хорошо, что есть неравнодушный коллектив, желающий развиваться — это особенно ценно, — отметила Ольга Васильева, заместитель министра культуры края.

Фото: krskstate.ru

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