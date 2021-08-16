По данным компании "Этажи” в ближайший месяц вырастут ставки по ипотеке

Следующее заседание Центробанка, где решится дальнейшая величина ключевой ставки, состоится 10 сентября. От нее напрямую будет зависеть, по каким ставкам россияне будут приобретать в ипотеку жилье. Эксперты компании «Этажи» уверены, чтобы взять ипотеку на выгодных условиях стоит поторопиться с ее оформлением

Елена Лалетина, руководитель ипотечного департамента компании “Этажи”

Комментарий эксперта, руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Елены Лалетиной: "Первые 2 недели июля мы наблюдали спад в оформлении ипотечных займов до 30%. Это и логично - рынок начал охлаждаться. Кто планировал и хотел купить жилье, постарались это сделать до 30 июня. Драйвером ипотечного направления в этот период стали квартиры в новостройках, и не было известно о продлении господдержки и условиях банковских ставок. Да и пришедшая в город в июле жара затормозила бум ипотечных сделок.

Но уже в середине июля и до сегодняшнего дня активность пошла вверх, т.к. в связи с повышением ставки Центробанка многие прогнозируют рост ипотечных ставок и значительное увеличение первоначального взноса. Небольшие банки уже отреагировали повышением ставок”.

Но ТОП-5 крупных банков пока сохраняют ставки на прежнем уровне:

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Ставки заморожены

Также вопреки ожиданиям рынка с 27 июля Сбербанк снизил первоначальный взнос с 15% до 10%. Эта существенная разница очень привлекательна для красноярцев. И остальные банки, чтобы удержать позиции, также будут вынуждены понизить ПВ.

“По нашим оценкам, - продолжает Елена Лалетина, - рынок недвижимости развернулся в сторону вторички и загородной недвижимости. Красноярцы активно используют льготную “семейную ипотеку”, которая действует для семей с 1 ребенком и более, где сумма одобрения составляет до 6 млн. руб. На загородную недвижимость также ставки традиционно ниже - от 3%. На новостройки спрос снижается.

Совет эксперта

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Эксперты отмечают, что цены в дальнейшем будут стабилизироваться. Рынок начнет стагнировать к февралю - марту следующего года. К этому приведут высокие цены, изменение условий кредитования и переориентация основного покупателя на вторичное и загородное жилье. Но уже в ближайшее время ожидается повышение ипотечных ставок.

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