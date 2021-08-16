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По данным компании "Этажи” в ближайший месяц вырастут ставки по ипотеке

Главная Общество
Красноярск
13:24 16 Августа 2021
недвижимость, жилье, квартиры, ипотека, ставка
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Следующее заседание Центробанка, где решится дальнейшая величина ключевой ставки, состоится 10 сентября. От нее напрямую будет зависеть, по каким ставкам россияне будут приобретать в ипотеку жилье. Эксперты компании «Этажи» уверены, чтобы взять ипотеку на выгодных условиях стоит поторопиться с ее оформлением

Елена Лалетина, руководитель ипотечного департамента компании “Этажи”

Комментарий эксперта, руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Елены Лалетиной: "Первые 2 недели июля мы наблюдали спад в оформлении ипотечных займов до 30%. Это и логично - рынок начал охлаждаться. Кто планировал и хотел купить жилье, постарались это сделать до 30 июня. Драйвером ипотечного направления в этот период стали квартиры в новостройках, и не было известно о продлении господдержки и условиях банковских ставок. Да и пришедшая в город в июле жара затормозила бум ипотечных сделок. 

Но уже в середине июля и до сегодняшнего дня активность пошла вверх, т.к. в связи с повышением ставки Центробанка многие прогнозируют рост ипотечных ставок и значительное увеличение первоначального взноса. Небольшие банки уже отреагировали повышением ставок”. 

Но ТОП-5 крупных банков пока сохраняют ставки на прежнем уровне:

Актуальные ипотечные ставки от банков на 16 августа 2021

По данным компании "Этажи” в ближайший месяц вырастут ставки по ипотеке

Ставки заморожены

Также вопреки ожиданиям рынка с 27 июля Сбербанк снизил первоначальный взнос с 15% до 10%. Эта существенная разница очень привлекательна для красноярцев. И остальные банки, чтобы удержать позиции, также будут вынуждены понизить ПВ. 

“По нашим оценкам, - продолжает Елена Лалетина, - рынок недвижимости развернулся в сторону вторички и загородной недвижимости. Красноярцы активно используют льготную “семейную ипотеку”, которая действует для семей с 1 ребенком и более, где сумма одобрения составляет до 6 млн. руб. На загородную недвижимость также ставки традиционно ниже - от 3%. На новостройки спрос снижается. 

По данным компании "Этажи” в ближайший месяц вырастут ставки по ипотеке

Совет эксперта

“Если у вас уже есть действующий кредит, и после 1 января 2018г. у вас родился ребенок, мы можем бесплатно для вас рефинансировать кредит с учетом льготной “семейной программы” в вашем же банке, либо подобрать выгодный процент в других банках. Мы работаем абсолютно со всеми банками, и быстрее всех узнаем о новых условиях и прогнозах”.

Эксперты отмечают, что цены в дальнейшем будут стабилизироваться. Рынок начнет стагнировать к февралю - марту следующего года. К этому приведут высокие цены, изменение условий кредитования и переориентация основного покупателя на вторичное и загородное жилье. Но уже в ближайшее время ожидается повышение ипотечных ставок. 

Если вам необходимо рефинансировать текущий кредит или нужна консультация по современным ипотечным программам всех банков Красноярска, можно подать заявку онлайн или по телефону компании “Этажи” в Красноярске 219-77-88.

По статистике клиенты компании “Этажи” экономят до 300 тысяч рублей при оформлении ипотеки.    

Фото: компания "Этажи"
По материалам компании "Этажи"

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