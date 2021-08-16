ТРЦ «Планета» вдвое увеличит свою площадь. Такое постановление опубликовано на сайте администрации Красноярска. Проекты планировки и межевания территории, где размещен торгово-развлекательный центр, уже утверждены в мэрии. После реконструкции площадь торгового центра значительно увеличится: ​со 124 тыс. до 230 тыс. метров квадратных. Также появится новая подземная парковка на 780 мест.

Границы территории будут проходить через улицы 9 Мая, Алексеева, 78 Добровольческой Бригады и Авиаторов.

Судя по информации, указанной в опубликованных документах, работы планируют начать в 2021 году, а завершить -- в 2024 году.