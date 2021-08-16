За неделю за нарушение масочного режима составлено 117 протоколов

В ходе рейдов за прошлую неделю после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. Специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 117 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 663 объекта (531 объект торговли, 93 остановочных пунктов, 39 предприятий общественного питания). Выявили нарушения на 196 объектах. Провели с жителями города порядка 700 бесед.

Такие проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться каждый день до снятия всех ограничений.

Для нарушителей штрафы для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Фото: vestitambov.ru