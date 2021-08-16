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За выходные в Красноярском крае было потушено шесть лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
12:57 16 Августа 2021
общество, происшествия, лесные пожары
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за выходные было локализовано шесть лесных пожара на площади 1 470 га в Бирилюсском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В тушении были задействованы 2 единицы техники и более 120 человек. 4 воздушных судна привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

16 августа на 10:00 на территории Красноярского края зарегистрирован один лесной пожар, очаг возгорания действует на площади 6,7 тыс га в Эвенкийском районе. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении принимают участие более 90 человек и 2 единицы техники.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах. На территории ангарской группы районов и Эвенкии для оперативного реагирования дополнительно отправлены более 120 специалистов.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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