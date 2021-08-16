В Канске в этом году построят новую теплосеть

Новая тепломагистраль позволит переключить к Канской ТЭЦ жителей «зарельсовой» части города. На данный момент работниками СГК по программе развития системы теплоснабжения Канска, согласованной с правительством Красноярского края проложено 410 метров труб (общая протяжённость сети будет 8 км). Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В течение пяти лет компания инвестирует 1,6 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения города. Планируется реконструкция и строительство сетей теплоснабжения, модернизация 13 малых котельных с заменой на автоматизированные блочно-модульные котельные установки вывод четырёх неэффективных теплоисточников.

— В сфере теплоснабжения в Канске реализуется беспрецедентный инвестиционный проект. Началось строительство и реконструкция участка магистральных сетей. Поэтапно нам удастся переключить всех потребителей «зарельсовой» части города от Канской ТЭЦ и исключить котельную «Теплобытсервис». Часть сетей будет подключена под нагрузку в этом году, часть в следующем. Это позволит увеличить в разы надёжность и качество теплоснабжения и в будущем избежать ситуаций, как в прошлые годы, когда жители массово жаловались на холод в квартирах, — отметил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.

— Проект будет реализовываться до 2029 года. По итогу мероприятий мы получим улучшение качества теплоснабжения и экологической ситуации в Канске, — отметил заместитель генерального директора Сибирской генерирующей компании – директор Красноярского филиала Александр Шлегель. По его словам, на Канской ТЭЦ идёт строительство установки по очистке подпиточной воды. Данные работы завершат в этом году.

Новые установки на ТЭЦ позволят к весне следующего года решить проблему с качеством горячей воды, которая подаётся в дома жителей города. Ведь в паводки горячая вода становилась мутной, так как снег начинал быстро таять, поднимался уровень грунтовых вод и вода сильно перемешивалась.

Фото: sibgenco.online