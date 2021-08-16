В Манском районе зафиксирована вспышка бешенства

На территории Камарчагского сельсовета Манского района зарегистрирована вспышка бешенства, сообщается на сайте Россельхознадзора по Красноярскому краю. Заболевшее животное — лиса.

Приняты все необходимые меры для ликвидации заболевания и недопущения его распространения. Губернатору Красноярского края направлено представление о введении карантина.

Бешенство — смертельно опасное заболевание, но многие россияне этот факт почему-то игнорируют и редко прививают домашних животных. Передача вируса бешенства людям почти в 99 % случаев происходит от домашних животных — собак и кошек. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные. Инфекция передаётся людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

Помните, что только своевременно проведённые антирабические прививки могут предупредить заболевание бешенством.

Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости