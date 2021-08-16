Студентка колледжа Института искусств заняла 2 место во Всероссийском конкурсе молодых музыкантов

Дарья Манза, учащаяся колледжа и ученица Михаила Иосифовича Бенюмова, художественного руководителя Красноярского камерного оркестра заняла 2 место в III Всероссийском конкурсе молодых музыкантов «Созвездие». Об этом рассказали в паблике «ВКонтакте» «Город Красноярск».

Участие в конкурсе принимал 21 юный музыкант из разных уголков России.

Организаторы конкурса «Созвездие» гарантируют участие в концертах и фестивалях, в том числе и с ведущими профессиональными музыкальными коллективами РФ.

Теперь Дарья готовится ко II Международному конкурсу скрипачей Виктора Третьякова, он состоится в Красноярске с 20 сентября по 1 октября.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf