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Студентка колледжа Института искусств заняла 2 место во Всероссийском конкурсе молодых музыкантов

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Красноярск
11:24 16 Августа 2021
общество, творчество, музыка, конкурс
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Дарья Манза, учащаяся колледжа и ученица Михаила Иосифовича Бенюмова, художественного руководителя Красноярского камерного оркестра заняла 2 место в III Всероссийском конкурсе молодых музыкантов «Созвездие». Об этом рассказали в паблике «ВКонтакте» «Город Красноярск».

Участие в конкурсе принимал 21 юный музыкант из разных уголков России.

Организаторы конкурса «Созвездие» гарантируют участие в концертах и фестивалях, в том числе и с ведущими профессиональными музыкальными коллективами РФ.

Теперь Дарья готовится ко II Международному конкурсу скрипачей Виктора Третьякова, он состоится в Красноярске с 20 сентября по 1 октября.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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