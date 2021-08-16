Компании из Железногорска представила витражное оборудование на выставке в Турции

Помощь железногорской компании представить витражное оборудование на международной мебельной выставке в Турции IMob оказало подразделение центра «Мой бизнес» — центр поддержки экспорта. В частности, центр взял на себя расходы по организации индивидуального стенда и операционные расходы в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

36 представителей стран заинтересовались продукцией компании из Железногорска. Контракт заключили на поставку оборудования в Таджикистан.

Эту крупнейшую выставку посещают компании промышленного дизайна, архитекторы, оптовые покупатели мебели, дилеры и дистрибуторы сетевых магазинов, производители, и т.д. в этом году присутствовали порядка 500 компаний из разных стран.

Фото: krskstate.ru