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Победители конкурса экологических инициатив РУСАЛа «Зеленая волна» получили награды

Главная Общество
Красноярск
13:44 13 Августа 2021
победители, проекты, экология, предприятие, награды и премии
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Награждение состоялось в уютном дворике Красноярского литературного музея имени В.П. Астафьева, пространство которого обустроили в прошлом году также благодаря гранту одной из программ РУСАЛа.

Поддержку грантового  конкурса «Зеленая волна» в этом году получили 44 лучших экологических проекта, девять из них принадлежат красноярцам. Общая сумма поддержки красноярских проектов составила 848 090 рублей. Проекты посвящены не только созданию новых зеленых зон, аутентичных экопространств, но и внедрению современных технологий на благо экологии.

Реализация проекта  СФУ призвана решить проблему утилизации одноразовой посуды. Инновация  в использовании  местных корнеплодов, которые отлично растут в сибирских условиях: свеклы и моркови. При помощи простейшего рецепта с добавлением гуаровой смолы и водорослей, после запекания в печах, получается красивая и съедобная посуда для пикника. Она держит влагу в течение 10 часов, а разлагается всего за 4 дня. Ее могут употреблять в пищу и люди, и лесные звери. После разработки подходящего рецепта авторы проекта технологию запатентуют.

Также среди победивших проектов есть установка на территории красноярского лицея №2 солнечных модулей для выработки электроэнергии. Идею разработал педагогический коллектив, а область применения полученной электроэнергии будут находить  сами школьники.
 
- Каждый год участники удивляют экспертный совет все более интересными, креативными идеями. Очень радует, что у нас столько неравнодушных людей, и наша задача - поддержать экологические инициативы людей, помочь им воплотить в жизнь проекты, направленные на улучшение общественного пространства – отметил зам. Директора алюминиевого дивизиона Александр Дроздов. Он вручил победителям дипломы и сертификаты на сумму до 100 тыс. рублей.

После награждения руководители проектов побывали на экскурсии в Литературном музее имени Астафьева. А затем собрались на семинар по управлению проектами, чтобы более детально обсудить их реализацию.
 
Конкурс «Зеленая волна» организован в 2017 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, и с каждым годом участников становится всё больше. В 2021 году с 1 апреля по 3 мая было принято 247 заявок. Конкурс экологических инициатив  направлен на благоустройство, озеленение территорий, развитие идей общегородского волонтерства, формирование активных сообществ горожан, внедрение новых технологий экопросвещения и экопотребления в разные сферы жизнедеятельности людей в регионах присутствия Компании.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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