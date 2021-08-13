На цифровых площадках вышел дебютный альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

На всех цифровых площадках (iTunes, Spotify, Boom, MediaMarkt, YouTube, ВКонтакте, Shazam и др.) 1 августа состоялся релиз альбома стихов «Любовь случается тихо» автора-исполнителя Полины Мельниковой, в который вошли одиннадцать произведений о любви и вдохновении Полины, о её переживаниях и размышлениях. Музыку написал Дмитрий Шеметов, пианист и композитор.

Полина Мельникова — автор-исполнитель #pm_rifma, создатель проекта «Рифмы Красноярска», двух музыкально-поэтических перформансов «О любви, которой не было» и «Бокальчик игристого с постскриптумом». Она рифмует жизнь и доводит «до мурашек» выступлениями под живую музыку. Пишет с 9 лет, за это время у неё накопилось более 300 произведений.

— Я счастлива тем, что рифмую жизнь. Не могу этого не делать. Если тебе что-то дано — важно проявлять эту данность миру. Огромная удача если то, что ты создаёшь по-настоящему нравится людям. Я довольна нашей работой. Настоящая радость, что теперь мои тексты можно прослушивать, находясь в любой точке мира, — сказала Полина.

— Альбом раскрывает человеческие чувства и эмоции, так как здесь можно послушать стихи про любовь, про дружеские человеческие отношения, про родных людей. В общем, в «Любовь случается тихо» собрано всё, что наполняет нашу жизнь счастьем и радостью, всё, без чего невозможно полноценно жить. Я считаю, альбом подойдёт всем, кто хочет побыть наедине с собой, со своими чувствами, —отметил Дмитрий Шеметов.

Фото: instagram.com/paulina.melnik/