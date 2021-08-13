13 августа
Красноярск
погода +24 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за неделю 122 человека пожаловались на укусы клещей

Главная Общество
Красноярск
12:00 13 Августа 2021
общество, происшествия, клещи, здоровье
версия для печати Ico_print

За неделю в Красноярском крае с жалобами на присасывание клещей обратились 122 человека, в том числе 15 детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Напомним, что симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза могут появляться не сразу. Наблюдение за состоянием здоровья осуществляется в течение 10 дней. Клещевой энцефалит сопровождается ознобом, повышением температуры тела, сильной головной болью, слабостью, утомляемостью. Боррелиоз — болью в суставах, вокруг укуса появляется большая эритема. При появлении клинических проявлений и в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Стоит помнить, что чем быстрее вы обратитесь за помощью и насекомое будет извлечено, тем меньше риск инфицирования.

Фото: frontline.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае очистили берега 65 водоёмов

В Красноярском крае очистили берега 65 водоёмов

13 Августа 2021 г.
Собрали 700 кубометров мусора
Новости Красноярска: Красноярец добивается отмены концерта Моргенштерна

Красноярец добивается отмены концерта Моргенштерна

13 Августа 2021 г.
Для этого он подготовил заявления в полицию и прокуратуру
Новости Красноярска: На территории Красноярского края зарегистрированы шесть лесных пожаров

На территории Красноярского края зарегистрированы шесть лесных пожаров

13 Августа 2021 г.
Возгорания действуют в Кежемском и Эвенкийском районах
Новости Красноярска: На цифровых площадках вышел дебютный альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

На цифровых площадках вышел дебютный альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

13 Августа 2021 г.
Девушка пишет с 9 лет, за этот период у неё накопилось более 300 произведений
Новости Красноярска: Победители конкурса экологических инициатив РУСАЛа «Зеленая волна» получили награды

Победители конкурса экологических инициатив РУСАЛа «Зеленая волна» получили награды

13 Августа 2021 г.
Поддержку получили 44 лучших экологических проекта
Новости Красноярска: После планового ремонта открылся родильный дом больницы № 20

После планового ремонта открылся родильный дом больницы № 20

13 Августа 2021 г.
Двери родильного дома открыты для женщин, проживающих не только в Ленинском районе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество погибших в Хатанге оленей увеличилось до 1000

Количество погибших в Хатанге оленей увеличилось до 1000

12 Августа 2021 г.
Большинство из них утонуло
Новости Красноярска: «Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

«Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

9 Августа 2021 г.
Идею мальчику подсказала мама
Новости Красноярска: В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

9 Августа 2021 г.
В том числе 7 детей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru