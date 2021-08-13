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После планового ремонта открылся родильный дом больницы № 20

Главная Общество
Красноярск
13:31 13 Августа 2021
общество, красноярск, ремонт, больница
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Вчера родильный дом клинической больницы № 20 им. И.С. Берзона начал свою работу после планового ремонта и дезинфекции, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

За месяц там освежили покрытие стен, заменили устаревшие светильники, установили новые двери, обновили душевые и туалеты, поставили недостающие отбойники в коридорах, установили новый лифт-автомат. После косметического ремонта в подвале роддома свежо и светло, лестницы оборудованы перилами. Установили автоматическую откатную дверь в самом большом родовом зале. Все палаты подключили к кислородопроводу. Для оказания экстренной помощи родовое отделение оснастили новым передвижным аспиратором.

Двери родильного дома КМКБ №20 им. И. С. Берзона открыты для женщин, проживающих не только в Ленинском районе г. Красноярска, но и в других районах краевого центра и ближайших территориях края. Роддом специализируется на оказании помощи беременным и роженицам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и экстрагенитальными заболеваниями.

Фото: kraszdrav.ru

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