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«Мобильная поликлиника» возобновляет выезды в районы края

Главная Общество
Красноярск
11:30 13 Августа 2021
общество, медицина, здравоохранение, в красноярском крае
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Из-за противоэпидимеческих ограничений передвижной консультативно-диагностический центр краевой клинической больницы «Мобильная поликлиника» не функционировал полтора месяца, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

С 16-го августа «Мобильная поликлиника» возобновляет выезды в районы края:

с 16 по 19 августа медицинские работники будут работать в пгт. Кедровый;

с 23 по 27 августа в Шарыповском районе;

с 30 августа по 3 сентября в Ужурском районе.

Из-за сложной эпидемической ситуации были временно ограничены очные планово-диагностические приёмы пациентов, в том числе специалистами мобильного центра. Консультации узких специалистов проводились в формате телемедицинских консультаций. В связи с послаблением санитарно-карантинного режима сейчас ведётся предварительная запись на плановую госпитализацию в стационар ККБ и на очные консультации медиков консультативно-диагностической поликлиники.

Фото: krskstate.ru

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