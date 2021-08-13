В Центральном районе проверили соблюдение противовирусных мер

Ежедневно в Красноярске проходят рейды по соблюдению противовирусных мер.

Очередные проверки прошли в ТРЦ «ПокровSKY» и в ТЦ «Зелёный» в Центральном районе. Большинство предпринимателей соблюдают масочный режим, имеют санитайзеры, ведут журнал измерения температуры тела, сообщается на сайте администрации города Красноярск. За отсутствие маски у продавца был составлен один протокол.

Также параллельно проверки проходили в ТК «Квант» и «ЦУМ», кинотеатре «Луч», офисном центре «Евразия». За две недели во время рейдов за несоблюдение масочного режима составлены протоколы на 29 человек.

— Ситуация с COVID-19 в регионе остаётся сложной. Соблюдение противовирусных мер и вакцинация — единственный способ сдержать распространение болезни. Например, в нашем коллективе привились 85 % сотрудников. Нужно быть во всеоружии, ведь к осеннему сезону традиционно растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ, — подчеркнул Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.



Стоит напомнить об административных штрафах за несоблюдение масочного режима для граждан — до 30 000 рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы могут достигать нескольких сот тысяч.

Фото: topspb.tv