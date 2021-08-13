В Кировском районе прошёл праздник в честь Дня физкультурника

12 августа в Кировском районе на стадионе «Авангард» состоялось массовое спортивное мероприятие в честь Дня физкультурника.

Принять участие в празднике могли все желающие, независимо от возраста. На поле стадиона можно было посоревноваться в нескольких видах спорта: мини-настольном теннисе, спортивном метании ножа, гольфе, настольном хоккее, лазертаге, шахматах, напольном кёрлинге.

В рамках спортивного праздника прошли соревнования по мини-футболу, регби, шахматам.

Одну из площадок организовал футбольный клуб «Тотем». Здесь прошли соревнования команд по футболу, от самых маленьких ребят до ветеранов.

Развлекательная программа площадки призвана популяризировать футбол и здоровый образ жизни для подрастающего поколения. Самые маленькие ребята стали участниками мастер-класса, на котором тренеры клуба показали азы футбольного мастерства. Для детей постарше прошел мастер-класс по футбольному фристайлу.

В преддверии Дня физкультурника в течение двух недель в Кировском районе прошли соревнования по футболу среди дворовых и взрослых команд. Победителей наградили на площадке ФК «Тотем». Чествовали и взрослую команду клуба, которая выиграла состязание среди коллективов организаций и учреждений Кировского района.

Сергей Горбунов, президент футбольного клуба «Тотем», говорит, что спорт должен быть массовым, доступным каждому.

— Футбол – игра миллионов, самый доступный и любимый вид спорта. Мы делаем все, чтобы привлечь под его знамена как можно больше мальчишек и девчонок. Стараемся сделать занятия спортом по-настоящему доступными для подрастающего поколения. Ведь это и спортивная подготовка, и командный дух, плюс дети учатся взаимодействовать в коллективе. Мы за спорт, за лучшее будущее для наших детей», — говорит он.

По материалам "Единой России".

Фото: "Единая Россия"