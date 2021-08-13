13 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Кировском районе прошёл праздник в честь Дня физкультурника

Главная Общество
Красноярск
10:35 13 Августа 2021
общество, красноярск, спорт
версия для печати Ico_print

12 августа в Кировском районе на стадионе «Авангард» состоялось массовое спортивное мероприятие в честь Дня физкультурника.

Принять участие в празднике могли все желающие, независимо от возраста. На поле стадиона можно было посоревноваться в нескольких видах спорта: мини-настольном теннисе, спортивном метании ножа, гольфе, настольном хоккее, лазертаге, шахматах, напольном кёрлинге.

В рамках спортивного праздника прошли соревнования по мини-футболу, регби, шахматам.

В Кировском районе прошёл праздник в честь Дня физкультурника

Одну из площадок организовал футбольный клуб «Тотем». Здесь прошли соревнования команд по футболу, от самых маленьких ребят до ветеранов.

Развлекательная программа площадки призвана популяризировать футбол и здоровый образ жизни для подрастающего поколения. Самые маленькие ребята стали участниками мастер-класса, на котором тренеры клуба показали азы футбольного мастерства. Для детей постарше прошел мастер-класс по футбольному фристайлу.

В преддверии Дня физкультурника в течение двух недель в Кировском районе прошли соревнования по футболу среди дворовых и взрослых команд. Победителей наградили на площадке ФК «Тотем». Чествовали и взрослую команду клуба, которая выиграла состязание среди коллективов организаций и учреждений Кировского района.

В Кировском районе прошёл праздник в честь Дня физкультурника

Сергей Горбунов, президент футбольного клуба «Тотем», говорит, что спорт должен быть массовым, доступным каждому.

— Футбол – игра миллионов, самый доступный и любимый вид спорта. Мы делаем все, чтобы привлечь под его знамена как можно больше мальчишек и девчонок. Стараемся сделать занятия спортом по-настоящему доступными для подрастающего поколения. Ведь это и спортивная подготовка, и командный дух, плюс дети учатся взаимодействовать в коллективе. Мы за спорт, за лучшее будущее для наших детей», — говорит он.

По материалам "Единой России".

Фото: "Единая Россия"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за неделю 122 человека пожаловались на укусы клещей

В Красноярском крае за неделю 122 человека пожаловались на укусы клещей

13 Августа 2021 г.
В том числе 15 детей
Новости Красноярска: «Мобильная поликлиника» возобновляет выезды в районы края

«Мобильная поликлиника» возобновляет выезды в районы края

13 Августа 2021 г.
В августе медики будут работать в пгт. Кедровый, в Шарыповском и Ужурском районах
Новости Красноярска: В Центральном районе проверили соблюдение противовирусных мер

В Центральном районе проверили соблюдение противовирусных мер

13 Августа 2021 г.
Штраф за несоблюдение масочного режима для граждан — до 30 000 рублей
Новости Красноярска: В Идринском районе построили 8-квартирный дом для бюджетников

В Идринском районе построили 8-квартирный дом для бюджетников

13 Августа 2021 г.
Площадь дома 502 м²
Новости Красноярска: На станции Красноярск откроет двери для посетителей уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

На станции Красноярск откроет двери для посетителей уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

13 Августа 2021 г.
15 августа на станцию Красноярск прибывает передвижной музей «Поезд Победы»
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске похолодает и пойдут дожди

В выходные в Красноярске похолодает и пойдут дожди

13 Августа 2021 г.
Ожидается температура воздуха +18° С – +21° С
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

«Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

9 Августа 2021 г.
Идею мальчику подсказала мама
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: Количество погибших в Хатанге оленей увеличилось до 1000

Количество погибших в Хатанге оленей увеличилось до 1000

12 Августа 2021 г.
Большинство из них утонуло
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru