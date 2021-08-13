На станции Красноярск откроет двери для посетителей уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

15 августа на станцию Красноярск прибывает передвижной музей «Поезд Победы».

Это - первый в мире специальный железнодорожный состав, в котором размещён иммерсивный музей – особое экспозиционное пространство, основанное на «эффекте присутствия».

В поезде – 9 экспозиционных вагонов. Они расположены в хронологической последовательности. Посетители, переходя из вагона в вагон, могут поэтапно знакомиться с эпохой 40-х годов: от предвоенных лет - через Великую Отечественную войну – к Победе.

Погрузиться в атмосферу военного времени им помогут современные мультимедийные технологии. Так, в поезде размещены трёхмерные панорамы сражений, голографические макеты техники в натуральную величину, виртуальные исторические реконструкции и более 150 скульптур – образов Творцов Победы – военных, железнодорожников, медиков.

Особое место в передвижном музее отведено экспозиции, посвящённой научным достижениям отечественных ученых в годы войны. С помощью аудиогида по историческому маршруту посетителей «ведет» юная советская девушка-машинист Лидия – собирательный образ поколения.

В Красноярске «Поезд Победы» будет открыт для посетителей с 15 по 18 августа.

Вся информация о порядке посещения передвижного музея – на официальном сайте проекта: поездпобеды.рф

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «РЖД» и общественной организации «Волонтеры Победы».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД