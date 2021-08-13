13 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На станции Красноярск откроет двери для посетителей уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

Главная Общество
Красноярск
10:18 13 Августа 2021
поезд, музеи, железные дороги, проект
версия для печати Ico_print

15 августа на станцию Красноярск прибывает передвижной музей «Поезд Победы».

Это - первый в мире специальный железнодорожный состав, в котором размещён иммерсивный музей – особое экспозиционное пространство, основанное на «эффекте присутствия».
В поезде – 9 экспозиционных вагонов. Они расположены в хронологической последовательности. Посетители, переходя из вагона в вагон, могут поэтапно знакомиться с эпохой 40-х годов: от предвоенных лет - через Великую Отечественную войну – к Победе.

Погрузиться в атмосферу военного времени им помогут современные мультимедийные технологии. Так, в поезде размещены трёхмерные панорамы сражений, голографические макеты техники в натуральную величину, виртуальные исторические реконструкции и более 150 скульптур –  образов Творцов Победы – военных, железнодорожников, медиков.

Особое место в передвижном музее отведено экспозиции, посвящённой научным достижениям отечественных ученых в годы войны. С помощью аудиогида по историческому маршруту посетителей «ведет» юная советская девушка-машинист Лидия – собирательный образ поколения.

В Красноярске «Поезд Победы» будет открыт для посетителей с 15 по 18 августа.

Вся информация о порядке посещения передвижного музея – на официальном сайте проекта: поездпобеды.рф

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «РЖД» и общественной организации «Волонтеры Победы».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за неделю 122 человека пожаловались на укусы клещей

В Красноярском крае за неделю 122 человека пожаловались на укусы клещей

13 Августа 2021 г.
В том числе 15 детей
Новости Красноярска: «Мобильная поликлиника» возобновляет выезды в районы края

«Мобильная поликлиника» возобновляет выезды в районы края

13 Августа 2021 г.
В августе медики будут работать в пгт. Кедровый, в Шарыповском и Ужурском районах
Новости Красноярска: В Центральном районе проверили соблюдение противовирусных мер

В Центральном районе проверили соблюдение противовирусных мер

13 Августа 2021 г.
Штраф за несоблюдение масочного режима для граждан — до 30 000 рублей
Новости Красноярска: В Идринском районе построили 8-квартирный дом для бюджетников

В Идринском районе построили 8-квартирный дом для бюджетников

13 Августа 2021 г.
Площадь дома 502 м²
Новости Красноярска: В Кировском районе прошёл праздник в честь Дня физкультурника

В Кировском районе прошёл праздник в честь Дня физкультурника

13 Августа 2021 г.
Во время спортивного праздника проходили соревнования по мини-футболу, регби, шахматам
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске похолодает и пойдут дожди

В выходные в Красноярске похолодает и пойдут дожди

13 Августа 2021 г.
Ожидается температура воздуха +18° С – +21° С
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

9 Августа 2021 г.
В том числе 7 детей
Новости Красноярска: Красноярка выпала из окна и погибла

Красноярка выпала из окна и погибла

9 Августа 2021 г.
В инциденте разбираются сотрудники полиции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru