В Идринском районе построили 8-квартирный дом для бюджетников

В с. Идринское сдали в эксплуатацию дом для семей медицинских работников и педагога площадью 502 м². В доме расположены четыре однокомнатные, три двухкомнатные и одна трёхкомнатная квартиры.

Дом строился по программе Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» для работников учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения, социальной защиты.

— Благоустроенное жильё решит проблему кадрового дефицита. Практически 11 тыс жителей Идринского района обслуживает наша больница. Ожидаем прибытия в село молодых специалистов: фельдшеров, терапевтов, педиатров. Недавно приступила к работе стоматолог, — отметил Прохор Убиенных, главный врач Идринской районной больницы.

— Когда уезжала учиться, не планировала возвращаться в своё поселение. После окончания ординатуры долго искала варианты для работы и проживания. Я с удовольствием вернулась в родное село, уже работаю в больнице. С нетерпением жду заселения, — рассказала жительница села Александра Ливанова.

Всего с 2017 года для бюджетников приобрели 168 жилых помещений (8 966,6 м²) в городах Бородино, Лесосибирск, Енисейск, Сосновоборск, ЗАТО г. Железногорск, в Назаровском, Большемуртинском, Абанском, Манском, Балахтинском, Большеулуйском, Богучанском, Тюхтетском, Бирилюсском, районах.

Фото: krskstate.ru