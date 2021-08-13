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В центре Красноярска появится ещё одна «Точка кипения»

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Красноярск
09:24 13 Августа 2021
красноярск, общество
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В СибГУ им. М.ФРешетнева откроют новую «Точку кипения», сообщается на сайте правительства края. Новое пространство займёт два этажа университетской библиотеки на проспекте Мира.

«На четвёртом разместят просторный зал для конференций, презентаций и лекций, несколько залов для проведения различных мероприятий. На первом этаже будет  ресепшен и помещение для мероприятий «Точки кипения» для маломобильных посетителей», – сообщается на сайте. 

Это уже третье подобное пространство в Красноярске. Первое пространство появилось в 2019 году в Красноярске в ТК «Квант», второе – в декабре 2020 года в Железногорске. Все они созданы при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) для создания тесных связей между бизнесом, власть, профессионалами, молодёжью и научным сообществом.

«Развитие сферы инноваций в регионе невозможно без популяризации предпринимательской деятельности среди молодёжи. Данное направление включено в региональную программу развития малого и среднего предпринимательства, которую агентство разработало по поручению губернатора края. Уверена, что эта площадка станет точкой притяжения для студентов края, которые интересуются предпринимательством», – рассказывает руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Университет победил в конкурсе агентства развития малого и среднего предпринимательства края и получит грант в размере 5 млн рублей на создание образовательной площадки. В ближайшее время будет разработан дизайн-проект для оформления площадки, а также выбран программный директор.

Открытие третьей «Точки кипения» запланировано на конец этого года. 

Фото: vk.com/tboil2

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