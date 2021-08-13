В центре Красноярска появится ещё одна «Точка кипения»

В СибГУ им. М.Ф. Решетнева откроют новую «Точку кипения», сообщается на сайте правительства края. Новое пространство займёт два этажа университетской библиотеки на проспекте Мира.

«На четвёртом разместят просторный зал для конференций, презентаций и лекций, несколько залов для проведения различных мероприятий. На первом этаже будет ресепшен и помещение для мероприятий «Точки кипения» для маломобильных посетителей», – сообщается на сайте.

Это уже третье подобное пространство в Красноярске. Первое пространство появилось в 2019 году в Красноярске в ТК «Квант», второе – в декабре 2020 года в Железногорске. Все они созданы при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) для создания тесных связей между бизнесом, власть, профессионалами, молодёжью и научным сообществом.

«Развитие сферы инноваций в регионе невозможно без популяризации предпринимательской деятельности среди молодёжи. Данное направление включено в региональную программу развития малого и среднего предпринимательства, которую агентство разработало по поручению губернатора края. Уверена, что эта площадка станет точкой притяжения для студентов края, которые интересуются предпринимательством», – рассказывает руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Университет победил в конкурсе агентства развития малого и среднего предпринимательства края и получит грант в размере 5 млн рублей на создание образовательной площадки. В ближайшее время будет разработан дизайн-проект для оформления площадки, а также выбран программный директор.



Открытие третьей «Точки кипения» запланировано на конец этого года.

Фото: vk.com/tboil2