В Боготоле приступили к строительству новых очистных сооружений

Новые канализационно-очистные сооружения (производительностью 1 000 кубометров в сутки) заменят изношенные старые. Их построят по краевой программе «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». Стоимость — 120 млн рублей.

На данный момент подрядчик под фундамент здания готовит строительную площадку и котлован, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На новых очистных установят современное технологическое оборудование с мембранной системой очистки сточных вод. Эти очистные позволят увеличить объём и качество очистки, исключить сбросы неочищенных сточных вод в реку Грязновка, Чулым.

Работу в планах завершить в октябре 2022 года.

— Ввод очистных в Боготоле повысит надёжность водоотведения для восьми тысяч жителей южной части города, позволит подключить новых потребителей. Современные сооружения будут способствовать дальнейшей застройке и развитию территории, — отметил Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

За счёт краевого бюджета канализационно-очистные сооружения возводят и в Новоселово, в этом году также начнётся строительство в Первоманске Манского района. Идёт разработка проектно-сметной документации установки очистных в пос. Элита.

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