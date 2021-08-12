В Красноярске начался опрос среди жителей частного сектора по переходу на электроотопление

Опросы жителей — часть масштабной подготовки по переводу частного сектора с угольного отопления на электрическое. 16,5 тысяч частных домовладений обойдут сотрудники администраций районов и муниципальных учреждений, члены уличных и домовых комитетов. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Участие в анкетировании — добровольное. По словам заместителя руководителя департамента городского хозяйства Николая Мухина, жителям будут задаваться вопросы лишь о площади дома и намерении перейти на отопление электричеством.

— Мы приступили к инвентаризации частного сектора. До конца года мы должны провести большую подготовительную работу, определить число домовладений, готовых перейти на электроотопление. Также параллельно с опросом жителей идёт работа по инвентаризации электрических сетей, ведь и подстанции, и сети должны быть готовы к увеличению нагрузки, — рассказал Николай Зуев, заместитель председателя Правительства Красноярского края.

С 1 января 2022 года у жильцов частных домов должна появиться возможность подключить электроотопление по льготному тарифу. Предполагается, что тариф будет установлен на уровне 1 руб./кВт*ч (сейчас его уровень более 3 руб./кВт*ч).

Около 100 жителей частных домов Красноярска с февраля приняли участие в пилотном проекте по переходу на электроотопление. Они сами установили электрооборудование. При этом техническую возможность подключения к электросетям и сниженный тариф на отопление обеспечили им государство и ресурсная компания.

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Фото: Мария ЛЕНЦ