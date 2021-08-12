Ремонт и модернизация пищеблоков в школах Красноярска завершатся к 1 сентября

Самые масштабные работы сейчас ведутся в лицее № 9 «Лидер», в школах № 145 и 93.

В лицее обновили линию раздачи, зонировали обеденный зал, заменили старое оборудование, установили плиты, посудомоечную машину, пароконвектоматы, холодильные, жарочные шкафы, машину для механической обработки овощей.

Всего же к 1 сентября установят технологическое оборудование и мебель для столовых в 89-ти школах города. Куплено 600 единиц техники.

— В этом году были кратно увеличены средства на оснащение пищеблоков образовательных учреждений технологическим оборудованием. В лицее «Лидер» переоснастили не только пищеблок, но и изменили обеденный зал, где появится зонирование.

Очень надеемся, что проекты, используемые при модернизации этих образовательных учреждений, в дальнейшем можно будет применять и в других школах, — рассказал заместитель руководителя главного управления образования Максим Олегович Батуров.