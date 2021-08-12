За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 24 человека

На 12 августа под наблюдением врачей находятся 40 437 человек (+3 206 за сутки), снято с учёта 3 436 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 96 586 (+ 458 за сутки).

Всего вылечили 82 463 (+ 500 человек за сутки), 4 732 погибших (+ 24 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 365 652 (+ 10 104 за последние сутки).

Отметим, что на сегодня привиты 1 компонентом — 676 272 человека, 2 компонентами — 513 538.

Отметим, что сейчас в Красноярском крае наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, уменьшается и заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях. На пике 3-й волны было развёрнуто более 7 тысяч коек, которые были заняты на 80 %. За неделю сокращено около 600 коек, сейчас их 6 556.

Фото: medhelp53.ru