В Красноярских школах продолжается модернизация пищеблоков

В 89-ти школах Красноярска к началу нового учебного года установят технологическое оборудование и мебель для столовых. На эти цели из городского бюджета выделено более 40 млн рублей. Всего закуплено 600 единиц техники.

В образовательных учреждениях уже начались работы по установке современной техники и мебели. Самые крупные работы на данный момент проходят в лицее № 9 «Лидер», в школах № 145 и 93 — это учреждения разного типа застройки, которые стали пилотными площадками по модернизации пищеблоков.

Можно сказать, полностью обновили столовую в лицее. Здесь более 20 единиц старого оборудования заменили на новое, установили плиты, пароконвектоматы, холодильные, жарочные шкафы, а также машину для механической обработки овощей. Раньше работники мыли посуду вручную, теперь же в пищеблоке есть посудомоечная машина. Ещё обновили линию раздачи, зонировали обеденный зал, то есть теперь есть отдельная уютная зона для преподавателей и зона кафе для старшеклассников.

Выбрана современная стилистика — красно-сине-желтая геометрия, стены художники расписывали вручную. Над оформлением и цветовым решением работали профессиональные дизайнеры.

Проекты, используемые при модернизации этих образовательных учреждений, в дальнейшем можно будет применять и в других школах.

— Вопрос дооснащения пищеблоков для нас не нов. Ежегодно выделяются определённые денежные средства как на дооснащение точечных пищеблоков, так и на проведение капитальных текущих ремонтов. В этом году были кратно увеличены средства на оснащение их технологическим оборудованием. Пришло понимание того, что школьная столовая должна перестать быть исключительно местом приёма пищи, поэтому в лицее № 9 «Лидер» был реализован пилотный проект. Мы переоснастили не только пищеблок, но и изменили обеденный зал. Здесь появится определённое зонирование, мебель, соответственно и возможность у учеников собираться здесь помимо приёма пищи, проявлять своё творчество и идеи. Надеемся, что этот проект будем применять и в других школах города, — сказал Максим Олегович Батуров, заместитель руководителя главного управления образования.

— Мы увидели достаточно серьёзное отношение руководства лицея к процессу школьного питания, — отметила Наталия Вячеславовна Фирюлина, депутат Красноярского городского Совета. — Управлением образования Красноярска было предложено начать пилотный проект в школах, которые обладают столовыми, построенными в разное время. Сегодня мы увидели первые результаты проекта: современное оборудование, холодильные камеры, пароконвектоматы и т.д. Наконец-то в лицее «Лидер» появилась посудомоечная машина.

Фото: press-line.ru