12 августа
Красноярск
погода +27 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярских школах продолжается модернизация пищеблоков

Главная Общество
Красноярск
16:05 12 Августа 2021
общество, красноярск, школы
версия для печати Ico_print

В 89-ти школах Красноярска к началу нового учебного года установят технологическое оборудование и мебель для столовых. На эти цели из городского бюджета выделено более 40 млн рублей. Всего закуплено 600 единиц техники.

В образовательных учреждениях уже начались работы по установке современной техники и мебели. Самые крупные работы на данный момент проходят в лицее № 9 «Лидер», в школах № 145 и 93 — это учреждения разного типа застройки, которые стали пилотными площадками по модернизации пищеблоков.

Можно сказать, полностью обновили столовую в лицее. Здесь более 20 единиц старого оборудования заменили на новое, установили плиты, пароконвектоматы, холодильные, жарочные шкафы, а также машину для механической обработки овощей. Раньше работники мыли посуду вручную, теперь же в пищеблоке есть посудомоечная машина. Ещё обновили линию раздачи, зонировали обеденный зал, то есть теперь есть отдельная уютная зона для преподавателей и зона кафе для старшеклассников.

Выбрана современная стилистика — красно-сине-желтая геометрия, стены художники расписывали вручную. Над оформлением и цветовым решением работали профессиональные дизайнеры.

Проекты, используемые при модернизации этих образовательных учреждений, в дальнейшем можно будет применять и в других школах.

— Вопрос дооснащения пищеблоков для нас не нов. Ежегодно выделяются определённые денежные средства как на дооснащение точечных пищеблоков, так и на проведение капитальных текущих ремонтов. В этом году были кратно увеличены средства на оснащение их технологическим оборудованием. Пришло понимание того, что школьная столовая должна перестать быть исключительно местом приёма пищи, поэтому в лицее № 9 «Лидер» был реализован пилотный проект. Мы переоснастили не только пищеблок, но и изменили обеденный зал. Здесь появится определённое зонирование, мебель, соответственно и возможность у учеников собираться здесь помимо приёма пищи, проявлять своё творчество и идеи. Надеемся, что этот проект будем применять и в других школах города, — сказал Максим Олегович Батуров, заместитель руководителя главного управления образования.

— Мы увидели достаточно серьёзное отношение руководства лицея к процессу школьного питания, — отметила Наталия Вячеславовна Фирюлина, депутат Красноярского городского Совета. — Управлением образования Красноярска было предложено начать пилотный проект в школах, которые обладают столовыми, построенными в разное время. Сегодня мы увидели первые результаты проекта: современное оборудование, холодильные камеры, пароконвектоматы и т.д. Наконец-то в лицее «Лидер» появилась посудомоечная машина.

Фото: press-line.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 24 человека

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 24 человека

12 Августа 2021 г.
Привиты 1 компонентом — 676 272 человека
Новости Красноярска: На острове Татышев появятся бассейны под открытым небом

На острове Татышев появятся бассейны под открытым небом

12 Августа 2021 г.
Площадь пляжно-развлекательного комплекса будет более 3 700 м²
Новости Красноярска: Ремонт и модернизация пищеблоков в школах Красноярска завершатся к 1 сентября

Ремонт и модернизация пищеблоков в школах Красноярска завершатся к 1 сентября

12 Августа 2021 г.
В 89-ти школах установят технологическое оборудование и мебель для столовых
Новости Красноярска: В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

12 Августа 2021 г.
Заявления на платную форму обучения принимаются до 23 августа
Новости Красноярска: Проект «Лекарства для села» стартует в Балахтинском районе

Проект «Лекарства для села» стартует в Балахтинском районе

12 Августа 2021 г.
По проекту будут обновлены аптечки для 435 домовых хозяйств Красноярского края
Новости Красноярска: Штраф в 50 тысяч рублей заплатят коллекторы в Красноярске за навязчивые звонки с требованием об уплате долга

Штраф в 50 тысяч рублей заплатят коллекторы в Красноярске за навязчивые звонки с требованием об уплате долга

12 Августа 2021 г.
Они звонили должнице со скрытых номеров и присылали смс-сообщения с угрозами
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

9 Августа 2021 г.
В том числе 7 детей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru