В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

В Сибирском федеральном университете рассказали об особенностях социальной программы льготного кредитования на обучение. В СФУ снизят стоимость обучения сразу на 10% для тех, кто будет рассчитываться образовательным кредитом. В этом году заявления на платную форму обучения по результатам ЕГЭ принимаются до 23 августа, по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом до 6 августа.

По словам специалистов банка, заёмщик оплачивает только 3% от общей ставки по кредиту, остальное оплачивает государство. При оформлении кредита студентам вузов предостав

ляется льготный период на весь срок обучения и дополнительно девять месяцев. В этот период оплачиваются только проценты по кредиту, остальная сумма выплачивается в течение 15 лет после выпуска.

Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы. Это может быть один семестр, год или всё обучение целиком. Отметим, если студент после бакалавриата поступил в магистратуру или аспирантуру, он может заключить дополнительное соглашение и продлить льготный период кредита.

«На сегодняшний день в партнёрстве с СФУ работает крупнейший банк России - Сберб. Выдача образовательного кредита производится в любом отделении и даже в университете при подаче документов вы можете получить консультацию кредитного специалиста, потому что сценарий поступления всегда непредсказуем. Помимо этого, если абитуриент целенаправленно идёт на одно направление с высоким конкурсом, то это хорошая возможность для выбора альтернативной формы обучения. Мы постарались максимально упростить логистику для абитуриента, чтобы сделать услугу более доступной и удобной», –– рассказали в приёмной комиссии СФУ.

Добавим, образовательный кредит Сбербанка возможно получить как имея постоянный доход, так и без него. Студенту на момент предоставления кредита должно быть не менее 14 лет, а на момент возврата кредита - не более 75 лет. При получении кредита не рассматриваются текущие долги и кредиты родителей поступающего.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ