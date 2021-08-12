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Проект «Лекарства для села» стартует в Балахтинском районе

Главная Общество
Красноярск
14:32 12 Августа 2021
общество, проект, волонтеры, медицина
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В Доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему «Старт проекта «Лекарства для села». Проект позволит улучшить качество оказания медицинских услуг.

Участие приняли: Галия Зуфаровна Габидуллина, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края, Алёна Андреевна Миронова, региональный координатор ВОД «Волонтёры-медики», а также Алёна Михайловна Попова, генеральный директор АО «Губернские аптеки».

В целях совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи в малочисленных (менее 100 человек) и там, где отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты созданы домовые хозяйства. Проблема доступа медицинской помощи в удалённые и малочисленные деревни стоит очень остро. В небольших деревнях, как правило, нет ФАПов; дороги к таким деревням часто трудно доступны, зимой занесены снегом, весной размыты дождями. Поэтому, для ускорения доступа медицинской помощи именно в таких населённых пункта и было решение Правительства РФ об организации домовых хозяйств. Под домовыми хозяйствами понимается жильё добровольцев из числа местных жителей, которое оснащено необходимыми средствами для оказания первой доврачебной помощи. Они оснащены аптечками, носилками, шинами, средствами связи с ФАП, отделениями ОВП или районными больницами.

По проекту «Лекарства для села» будут обновлены аптечки для 435 домовых хозяйств, в которых будут жаропонижающие, антигистаминные, противовирусные препараты, медицинские изделия (жгуты, бинты, вата, лейкопластыри, перчатки, маски). Также в рамках проекта для представителей домовых хозяйств «Волонтёры-медики» проведут обучение азам оказания первой помощи с помощью манекенов и специализированного демонстрационного симуляционного оборудования. Первые новым знаниям обучатся представители Балахтинского района.

— Мы предполагаем, что это будет самый широкий по охвату краевого субъекта РФ проект, — отметила Алёна Андреевна Миронова, региональный координатор ВОД «Волонтёры-медики». — Наши инструкторы по неотложной помощи будут выезжать в муниципалитеты для обучения представителей домовых хозяйств. Все инструкторы — медики: врач-ординатор скорой помощи, два фельдшера, четвёртая подстанция приёмный покой краевой больницы. Они будут обучать всему тому, с чем может встретиться любой человек и эту помощь нужно оказать немедленно: сердечно-лёгочная реанимация, ожоги, кровотечения, травмы, манёвр Геймлиха, обмороки. Также они будут рассказывать, как пользоваться аптечкой, которую предоставили партнёры — «Губернские аптеки». Лекарственные препараты подбирали специалисты министерства здравоохранения и «Губернские аптеки» с учётом того, чтобы можно было оказать минимальную помощь и успеть вызвать медицинскую помощь.

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