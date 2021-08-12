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Скончался бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков

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Красноярск
13:43 12 Августа 2021
общество, власть, красноярск
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На 74-м году жизни скончался бывший мэр Красноярска Петр Пимашков скончался сегодня, 12 августа, в Сочи. Об этом Sibnovosti.ru сообщил собственный источник. 

Петр Пимашков находился на отдыхе с семьей в Краснодарском крае. Сегодня утром его обнаружили без признаков жизни. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. 

Петр Иванович занимал должность главы города 15 лет, представлял интересы жителей Красноярского края в Государственной Думе.

Коллектив редакции Sibnovosti.ru выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Петра Ивановича. Петр Иванович Пимашков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета,  орденом Петра Великого, орденом «Святого Князя Даниила Московского» II степени.

 

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