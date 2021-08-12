На острове Татышев появятся бассейны под открытым небом

Закупку на право предоставления парку в долгосрочную аренду пляжно-развлекательного комплекса разместило МАУ «Татышев-парк». На сайте госзакупок открыт приём заявок. Победитель до конца мая 2022 года установит комплекс недалеко от Октябрьского моста, в западной части. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Срок аренды — 15 лет. Стоимость аренды будет завесить от доли дохода работы комплекса по итогам торгов.

Пляжно-развлекательный комплекс (два открытых бассейна с подогревом: взрослый — 275 м² и детский — 80 м²) займёт площадь более 3 700 м². На территории обустроят детский городок, туалет, душевые кабины, а также кабинки для переодевания и ящики для хранения вещей.

— Наша первостепенная задача — создание мест для отдыха. Ранее были обустроены 9 пунктов проката спортивного инвентаря, а также расширена дорожно-тропиночная сеть. На данный момент благоустраивают зоны отдыха у озера, совсем скоро начнётся строительство новой велодорожки для триатлона, на которой смогут кататься все желающие. В следующем году появится большой детский городок, запланировано реконструировать и все спортивные площадки, — подчеркнул Сергей Васильев, директор МАУ «Татышев-парк».

Стоит напомнить, Александр Усс, губернатор Красноярского края поручил увеличить в Красноярске число мест для купания под открытым небом.