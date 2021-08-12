Капитальные работы на тепломагистрали на улице Матросова завершат до начала отопительного сезона

Депутат Заксобрания края Илья Зайцев вместе с председателем общественного совета Свердловского района по вопросам ЖКХ Олесей Файзовой проверил ход строительно-монтажных работ на тепломагистрали на улице Матросова.

Эта тепломагистраль – одна из важнейших артерий городской системы теплоснабжения. По ней тепло и горячая вода поступают от Красноярской ТЭЦ-2 в Свердловский, Кировский районы, и дальше, в центр города, по трубам в теле Коммунального моста. Город развивается и требует больше тепловой энергии, поэтому для увеличения пропускной способности трубопровода СГК принято решение при перекладке увеличить его диаметр с 900 до 1000 мм.

Как отмечает депутат ЗС края Илья Зайцев, важно, что компания СГК и администрация города Красноярска уже много лет синхронизируют свои планы:

«Если мы говорим про улицу Матросова, то на месте, где сейчас трубы, будет правоповоротный шлюз на улицу Семафорную, это предусмотрено проектом, и это будет сделано следующим этапом. Кроме того, очень важно, что ремонтные работы здесь завершатся до начала отопительного сезона, а это примерно середина сентября. Не могу не сказать про еще один участок ремонтных работ, которые ведутся сейчас на улице Семафорная, там так же капитально ремонтируются трубы, и они усиливаются, у них будет дополнительная защита с учетом предстоящего расширения улицы Семафорная от улицы Матросова до улицы Судостроительная. Это такой комплексный проект, когда, проводя работы, мы решаем сразу несколько задач, - рассказал Илья Зайцев. - Конечно, такие масштабные работы создают существенные сложности, и люди стоят в пробках, я сам тоже в пробках здесь стою почти каждый день, но это необходимая мера. Чтобы красноярцам было тепло, чтобы сократить число возможных аварий, чтобы создать условия для дальнейшего улучшения транспортной инфраструктуры правобережья.

В планах управления дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации города — расширить проезжую часть, добавив еще одну полосу для движения в сторону центра. Для этого разработан комплекс инженерных решений: новая теплотрасса будет пролегать на глубине 1,5 м до верха канала, а часть труб, которые раньше шли по поверхности, будут перемещены под землю.