В одном из дворов Железнодорожного района Красноярска построят новую спортивную площадку

Ремонт сквера по улице Республики, 46 и двора по улицам Красномосковской, 32 и Тимирязева, 2 в Железнодорожном районе Красноярска идут полным ходом. Обновление территорий ведется в рамках проекта по инициативному бюджетированию, сообщается на сайте краевого правительства. На реализацию этого проекта из городского бюджета направлено 3,3 млн рублей. Участвовали в финансировании и жители дома - они выделили на ремонт чуть более 100 тыс. рублей.

Уже скоро во дворе появится новая спортивная площадка: сейчас специалисты укладывают резиновую крошку, позже установят баскетбольные и волейбольные стойки, а также ворота для хоккея и мини-футбола.

Ранее территорию очистили от зарослей, пней и свалки бытового и строительного мусора. Кроме этого, демонтировали и засыпали погреба.

- Здесь была примитивная спортивная площадка, потом просто пустырь, где регулярно оставляли мусор, – рассказала Валентина Заборская, председатель совета дома №32 по ул. Красномосковской. – Мы собрали инициативную группу и составили проект. Нам его одобрили, теперь ждём завершения работ. Особенно ждут ребятишки - у нас уже тут дворовая футбольная команда набирается.

Во дворе уже отремонтировали освещение, уложили асфальт на тротуарах и высадили новые цветы и кустарники. Полностью завершить работы по благоустройству планируется к 1 сентября.

Фото: krskstate.ru