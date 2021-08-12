12 августа
Красноярск
погода +27 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В одном из дворов Железнодорожного района Красноярска построят новую спортивную площадку

Главная Общество
Красноярск
11:25 12 Августа 2021
общество, благоустройство, в красноярске
версия для печати Ico_print

Ремонт сквера по улице Республики, 46 и двора по улицам Красномосковской, 32 и Тимирязева, 2 в Железнодорожном районе Красноярска идут полным ходом. Обновление территорий ведется в рамках проекта по инициативному бюджетированию, сообщается на сайте краевого правительства. На реализацию этого проекта из городского бюджета направлено 3,3 млн рублей. Участвовали в финансировании и жители дома - они выделили на ремонт чуть более 100 тыс. рублей.

Уже скоро во дворе появится новая спортивная площадка: сейчас специалисты укладывают резиновую крошку, позже установят баскетбольные и волейбольные стойки, а также ворота для хоккея и мини-футбола.

Ранее территорию очистили от зарослей, пней и свалки бытового и строительного мусора. Кроме этого, демонтировали и засыпали погреба.  

- Здесь была примитивная спортивная площадка, потом просто пустырь, где регулярно оставляли мусор, – рассказала Валентина Заборская, председатель совета дома №32 по ул. Красномосковской. – Мы собрали инициативную группу и составили проект. Нам его одобрили, теперь ждём завершения работ. Особенно ждут ребятишки - у нас уже тут дворовая футбольная команда набирается.

Во дворе уже отремонтировали освещение, уложили асфальт на тротуарах и высадили новые цветы и кустарники. Полностью завершить работы по благоустройству планируется к 1 сентября. 

Фото: krskstate.ru

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 24 человека

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 24 человека

12 Августа 2021 г.
Привиты 1 компонентом — 676 272 человека
Новости Красноярска: На острове Татышев появятся бассейны под открытым небом

На острове Татышев появятся бассейны под открытым небом

12 Августа 2021 г.
Площадь пляжно-развлекательного комплекса будет более 3 700 м²
Новости Красноярска: Ремонт и модернизация пищеблоков в школах Красноярска завершатся к 1 сентября

Ремонт и модернизация пищеблоков в школах Красноярска завершатся к 1 сентября

12 Августа 2021 г.
В 89-ти школах установят технологическое оборудование и мебель для столовых
Новости Красноярска: В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

12 Августа 2021 г.
Заявления на платную форму обучения принимаются до 23 августа
Новости Красноярска: Проект «Лекарства для села» стартует в Балахтинском районе

Проект «Лекарства для села» стартует в Балахтинском районе

12 Августа 2021 г.
По проекту будут обновлены аптечки для 435 домовых хозяйств Красноярского края
Новости Красноярска: Штраф в 50 тысяч рублей заплатят коллекторы в Красноярске за навязчивые звонки с требованием об уплате долга

Штраф в 50 тысяч рублей заплатят коллекторы в Красноярске за навязчивые звонки с требованием об уплате долга

12 Августа 2021 г.
Они звонили должнице со скрытых номеров и присылали смс-сообщения с угрозами
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вертолет с туристами упал в камчатское озеро

Вертолет с туристами упал в камчатское озеро

12 Августа 2021 г.
Восемь человек удалось спасти
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru